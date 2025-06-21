ضابط أمريكي ينتقم من إسرائيل بأغنية بوم بوم تل أبيب، والنشطاء: تشفى القلب (فيديو)

تدمير تل أبيب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأغنية "بوم بوم تل أبيب"، التي تسخر من إسرائيل وانتشرت بشكل واسع بين النشطاء، محققة ملايين المشاهدة، وتناقلتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت التريند الأول في العديد من الدول، من بينها مصر، وخاصة أن الذي كتب كلماتها ضابط سابق في البحرية الأمريكية.

ضابط أمريكي يسخر من إسرائيل بأغنية بوم بوم تل أبيب

بوم بوم تل أبيب"..أغنية عالمية تنتشر حول القصف الصاروخي ضد "تل أبيب"، كتبها لوكاس كينج، الذي دخل مجال الكتابة والموسيقى للتعبير عن مواقفه السياسية، مما يعطي للأغنية طابعًا "سياسيًا" رافضًا للأعمال التخريبية والإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.



تقول كلمات أغنية بوم بوم تل أبيب "بوم بوم فجر بوم بوم تل أبيب "بوم بوم بوم.. بوم بوم تل أبيب.. هذا ما ستحصلون عليه.. لكل أعمالكم الشريرة.. بوم بوم تل أبيب.. لقد جلبتم هذا على أنفسكم.. حان وقت النزيف.. بوم بوم تل أبيب.. هذا ما ستحصلون عليه.. جزاء أعمالكم الشريرة.. كنتم تسخرون من الأطفال القتلى.. لكنكم الآن تُضربون.. الصواريخ الإيرانية تُضيء أفقكم بالكامل..".



وتابعت كلمات الأغنية "وتصرخون أنتم الضحايا.. وتقولون إنكم لم تبدأوا هذا.. لكن العالم كله يرى أن أكاذيبكم متخلفة.. الآن تشعرون بالرعب مثل الفلسطينيين.. ما هو شعوركم وأنتم تُسقطون القنابل على مدنييكم؟.. كان بإمكانكم تجنب كل هذا لو أردتم.. لكن البشرية لم تتوقع أبدا حسن سلوككم أيها اليهود (على حد تعبير كاتب الأغنية، ولاقت هذه العبارة انتقادات)".

أغنية البحرية الأمريكية تحقق 4 ملايين مشاهد خلال يومين

طرح المحارب القديم في مشاة البحرية الأمريكية لوكاس كيج الأغنية عبر حسابه على منصة "أكس"، في يوم 19 يونيو، حيث حققت خلال يومين فقط نسبة مشاهدة عالية بلغت نحو 4 مليون مشاهدة.

أغنية بوم بوم تل أبيب تحصد الملايين، فيتو



الأغنية تحمل طابع تحذيري أو هجومي، يرمز إلى رد فعل على "أفعال الاحتلال الإسرائيلي الشريرة"، حيث تنعكس هذه الأفعال السيئة للاحتلال على "تل أبيب" التي تساقطت عليها الصواريخ التدميرية من قبل إيران، حسب المقاطع التي تم مشاركتها حتى الآن.

كما تحمل أغنية "بوم بوم تل أبيب" التي انتشرت عالميًا، طابع ساخر واستفزازي، وتحمل نبرة سياسية ساخطة تجاه مدينة تل أبيب وسياقها الإقليمي، وتعكس الكلمات سخرية من صورة إسرائيل الدعائية، وتستحضر رموزًا ثقافية بشكل تهكمي، وتتضمن الأغنية إيحاءات بصرية وكلمات تعمدت الصدمة، ما يجعلها أقرب إلى "موقف سياسي فني" أكثر من كونها عملًا موسيقيًا تقليديًا.

أغنية بوم بوم تل أبيب تسخر من إسرائيل، فيتو

وتظهر الأغنية مشاهد التدمير والصواريخ الإيرانية التي تمطر تل أبيب ولا تستطيع القبة الحديدية صدها، بالإضافة لإظهار مقطع لإحدى المستوطنات أثناء سخريتها من الفلسطينيين الذين يبادون، لينقلب الأمر عليهم من خلال الصواريخ الإيرانية.

تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع أغنية بوم بوم تل أبيب، حيث علقت البلوجر ليلى بن ساسي قائلة: "هذا كان في الجيش الأمريكي وكم مرة وقف أكس حسابه سبحان الله!! اتهموه بمعادات السامية... انتقام جميل".

وقال البلوجر أحمد شمري: "أغنية بوم بوم بوم تل ابيب مترجمة أصبحت أغنية بوم بوم تل أبيب ترند عند اليسار في الغرب وأمريكا وبعض اليمين الذين يكرهون إسرائيل.

الأغنية من إنتاج من "دي جي خاماس" وكتب الكلمات المحارب القديم في مشاة البحرية الأمريكية لوكاس كيج والموسيقى صممت بواسطة الذكاء الاصطناعي".

أغنية بوم بوم تل أبيب حماسة وتثير الجدل

وردت إيمان فاطيني قائلة: " جميلة جدا وحماسية.. تشفى القلب... إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف الناس بالحجارة".

أما البلوجر محمد عبد الرحمن فقال: " أغنية بوم بوم تل أبيب تحقق ملايين المشاهدة على يوتيوب في أقل من 24 ساعة. تسلم أيد اللي كتب واللي لحن واللي غني واللي صور. فلسطين تنتصر".

🔥🔥🔥NEW DJ KHAMAS - BOOM, BOOM, TEL AVIV pic.twitter.com/41pK29V0hb — Lucas Gage (@LucasGageX) June 19, 2025



وعلق البلوجر صابر المري فقال: "الأغنية انتشرت بسرعة، وحققت أكثر من 577 مليون مشاهدة على اليوتيوب في أقل من 24 ساعة. كلماتها مثيرة للجدل، قد تُفسر كتعليق على الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكنها قد تُعتبر من قبل البعض تحريضية أو غير حساسة".



وقال عدد من النشطاء: "لوكاس كيج يُرجّح أنه أنتج فيديو "بوم، بوم، تل أبيب" باسم "دي جي خاماس"، حيث شاركه وأضاف ملف MP3 الخاص به إلى موقعه الإلكتروني للتنزيل المجاني. تُظهر منشوراته مشاركته في مشاريع موسيقية مماثلة، ويحتوي الفيديو، الذي أُنتج باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي من Suno، على كلمات مثيرة للجدل، تهدف إلى رفضه الجرائم التي يقوم بها لاحتلال الإسرائيلي، ويشير إلى الرد الإيراني على جرائم إسرائيل من خلال التفجيرات التي تحدث في إسرائيل، وخاصة في تل أبيب، الأمر الذي يذيق إسرائيل من كأس أفعالها".

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