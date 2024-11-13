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خارج الحدود

إعفاء إيران من دفع 1.68 مليار دولار تعويضات لضحايا تفجير مشاة البحرية الأمريكية في بيروت

تفجير ثكنات مشاة
تفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، فيتو

أسقطت محكمة أمريكية، الأربعاء، حكما يلزم البنك المركزي الإيراني بتعويض قدره 1.68 مليار دولار لعائلات جنود قتلوا وأصيبوا في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983.

محكمة أمريكية تلغي حكما بالتعويض ضد إيران

وذكرت محكمة الاستئناف في ولاية مانهاتن، إن قاضي المحكمة الأدنى كان ينبغي أن يتناول مسائل تتعلق بقانون الولاية قبل الحكم الذي صدر ضد البنك المركزي وشركة "كليرستريم" للخدمات البنكية في لوكسمبورج، وهي وحدة تابعة للبورصة الألمانية.

وفي قرار بأغلبية ثلاثة أصوات دون معارضة، رفضت هيئة المحكمة أيضا ادعاء بأن قانونا اتحاديا صدر عام 2019، بهدف تسهيل مصادرة الأصول الإيرانية الموجودة خارج الولايات المتحدة، ألغى الحصانة السيادية للبنك المركزي.

محكمة أمريكية تحسم قضية ضد إيران تنظرها منذ 11 عاما

وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة مانهاتن، من أجل النظر في المسائل التي تتعلق بقانون الولاية في القضية التي تنظر منذ 11 عاما، وما إذا كان من الممكن للقضية أن تستمر بأي حال من الأحوال مع عدم وجود تمثيل للبنك المركزي الإيراني.

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