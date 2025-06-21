قتلى وإصابات بالآلاف، أحدث إحصاء لضحايا الهجمات الإسرائيلية على إيران

أفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 430 إيرانيا وإصابة أكثر 3500 مدني منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران.

ومنذ فجر 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجوما على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى تل أبيب في الهجوم على إيران.

إعلام إيراني: مقتل 15 ضابطا وجنديا بقوات الدفاع الجوي في هجمات إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بمقتل 15 ضابطا وجنديا بقوات الدفاع الجوي في المواجهة مع إسرائيل.

تفعيل الدفاعات الجوية شرق وغرب العاصمة الإيرانية

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية شرق وغرب طهران.

الحرب غير المسبوقة بين البلدين

في غضون ذلك، توعدت إيران، إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن"، متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

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