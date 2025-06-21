السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تخفيضات تصل لـ 30%، إقبال على سوق اليوم الواحد في الدقهلية

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالمنصورة، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، بشارع قناة السويس بالمنصورة، ومراكز ومدن المحافظة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين. 

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة. 

وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ بيع  الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة. 

من جهته أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ونظرا لإقبال المواطنين، يتم زيادة كميات السلع المعروضة بما يواكب الزيادة في الطلب، كما يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة والبلدي، بالإضافة إلى منتجات منافذ بيع مستقبل مصر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسواق اليوم الواحد أسعار تنافسية الخضروات والفاكهة التوسع السلع والمنتجات السلع المعروضة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنتجات الغذائية شارع قناة السويس مدير مديرية التموين مديرية التموين محدودى الدخل

مواد متعلقة

ريبيرو يتحدث عن مباراة بورتو في مؤتمر صحفي غدا

تجديد الثقة في المهندس حسن عبد العزيز رئيسا للاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء

14 يوليو، أولى جلسات دعوى فتح معدية شرق التفريعة ببورسعيد

الأكثر قراءة

موعد مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

دراسة توصي بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بكليات التربية (تفاصيل)

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم السبت 21 يونيو 2025

الإسرائيليون يفضحون حكومتهم، المستوطنون يختبئون في مجاري الصرف والجراجات (فيديو)

ضابط أمريكي ينتقم من إسرائيل بأغنية بوم بوم تل أبيب، والنشطاء: تشفى القلب (فيديو)

مدبولي: الحكومة تتحرك لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي

لأول مرة، إيران تستخدم طائرات انتحارية في هجومها على إسرائيل اليوم

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

رمات غان.. عاصمة المال والتكنولوجيا في قلب الكيان الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: الغش في الامتحان جريمة شرعية ووطنية وهدم للأجيال

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

تفسير حلم الثوب الأبيض في المنام وعلاقته بأفراح قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
جيش الاحتلال: لا يمكن تحديد إطار زمني للحرب مع ‎إيران