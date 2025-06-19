الخميس 19 يونيو 2025
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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يستعرض اللائحة الجديدة لمركز تدريب الحاسب الآلي

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ الدقهلية، فيتو

 ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، وبحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة نيفين أبو المعاطي مدير إدارة التدريب بالمحافظة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي بالمحافظة بعد إعداد اللائحة الجديدة للمركز.

دورات معتمدة لكل فئات المجتمع في كافة التخصصات

 وأكد نائب المحافظ أن المركز سوف يقدم دورات معتمدة لكل فئات المجتمع في كافة التخصصات، تشمل تكنولوجيا المعلومات ودورات إدارية وقيادية وتنمية بشرية، بواسطة مدربين معتمدين، وذلك لتأهيل الشباب والخريجين والعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بأجهزة الدولة لسوق العمل وتقديم الخدمات بأسعار مخفضة حرصًا على استفادة الجميع ونشر الوعي بين العاملين بالقطاع الإداري للمحافظة.

مناقشة اللائحة الإدارية الجديدة للمركز وخطة العمل

 وخلال اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات، الذي يترأسه نائب محافظ الدقهلية، تم استعراض ومناقشة جدول الأعمال، وتضمن الموافقة على تقرير أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٣٤٢ لسنة ٢٠٢٥، وتمت مناقشة اللائحة الإدارية الجديدة للمركز وخطة العمل بالمركز، كما تم استعراض، تقديم دورات تدريبه لكل فئات المجتمع التي تؤهلهم لسوق العمل لاعداد الكوادر البشرية ونشر الوعي، وتحقيق أهداف البرنامج، كما يتم عقد دورات تدريبية لغير العاملين بالدولة بمقابل مادي وفقا للأسعار المطروحة.

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جاء الاجتماع بحضور الحسيني البغدادي مدير عام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وياسر الغريب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، والمهندس ماهر ابو المجد مدير الإدارة العامة لمركز المعلومات، والمحاسب محمد فخري مدير الحسابات بديوان عام المحافظة.

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