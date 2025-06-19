التموين: توافر جميع السلع وضخ أكثر من 140 ألف طن شهريا للمنافذ

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر كافة السلع التموينية في مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، مشيرة إلى وجود احتياطي استراتيجي آمن لا يقل عن أربعة أشهر داخل كل مخزن جملة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة رفع الجاهزية القصوى في منظومة الصرف التمويني، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقرار تدفق السلع التموينية، في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية والتقلبات الاقتصادية المستمرة.

ضخ شهري منظم لتأمين الاحتياجات التموينية

وكشفت القابضة للصناعات الغذائية عن ضخ كميات ضخمة من السلع الأساسية بشكل شهري إلى المنافذ التموينية، تشمل: 65 ألف طن من السكر،24 ألف طن من المكرونة،10 آلاف طن من الأرز، 43 ألف طن من الزيت المعبأ

كما أكدت توافر العديد من السلع الحرة داخل المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين خارج منظومة الدعم.

انتظام الصرف بالمخازن الكبرى

وفي سياق متصل، قال مصطفى القاضي، مدير مخزن جملة إمبابة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، بأن المخزن يقوم بصرف 270 طنًّا من السكر،15 ألف كرتونة زيت،10 آلاف باكتة مكرونة إلى جانب كميات كبيرة من باقي السلع التموينية، تغطي احتياجات أكثر من 100 بدّال تمويني ومنفذ جمعيتي ضمن نطاق المخزن.

وأضاف القاضي أن المخزن يحرص على الاستعاضة الدورية لكل صنف يتم صرفه، بما يضمن وجود مخزون لا يقل عن ثلاثة أشهر من كافة الأصناف.

من جهته، قال محمد صبري، مدير فرع جملة الهرم التابع للشركة، إن الفرع يصرف شهريًا 465 طنًا من السكر،36 ألف كرتونة زيت،21 ألف باكتة مكرونة بالإضافة إلى آلاف الباكتات من باقي أصناف المقررات التموينية، لنحو 148 بدالًا تموينيًا ومنفذ جمعيتي.

وأكد صبري أن صرف السلع التموينية يتم بانتظام طوال الشهر، لضمان توفير المقررات لمستحقي الدعم من حاملي البطاقات التموينية دون انقطاع، بداية من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير من كل شهر.

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