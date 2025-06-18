خلال جولة ميدانية، محافظ القليوبية يضبط سيارة تلقي مخلفات خطرة على طريق ترعة الإسماعيلية

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بضبط إحدى السيارات تلقي مخلفات خطرة ومضرة بالبيئة على طريق ترعة الإسماعيلية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه المحافظ باتخاذ أقصى العقوبات القانونية حيال مالك السيارة، وتحرير محضر بيئة له.

محافظ القليوبية يضبط سيارة تلقي مخلفات خطرة على طريق ترعة الإسماعيلية

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام.

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي

في سياق آخر، عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لقاءه الجماهيري الأسبوعي الخاصة بمدن شبين القناطر والخانكة والخصوص بحضور الأجهزة التنفيذية والمختصين.

وخلال اللقاء، قام المحافظ بالتنسيق مع مديرية العمل، لتوفير فرص لعدد ٣ مواطنين من مدينة شبين القناطر، كما تم توفير فرصة عمل لأحد الشباب في أحد المصانع بمدينة العبور، وذلك فى إطار العمل على دمج الشباب في سوق العمل.

كما استمع المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة، ودراسة كافة المشكلات وصرف (إعانات مالية عاجلة - ملابس مدرسية - وجهاز عروسة – عربات طعام متنقلة)، وإدراج الحالات الإنسانية المستحقة عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل، ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة واستخراج تراخيص بناء وتنفيذ أحكام قضائية.

محافظ القليوبية: نحرص على تنفيذ الحلول المتفق عليها

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم، وتوجهوا بالشكر لمحافظ القليوبية على اهتمامه وحرصه على الاستجابة لمطالبهم.

ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين بمتابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

جاء لك بحضور كل من: الدكتور إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكر العام المساعد، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبين القناطر، والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة، واللواء محمد عبد الجليل رئيس مدينة الخصوص، وفوزي صابر وكيل وزارة العمل، ورشا حماد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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