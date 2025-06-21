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ثقافة وفنون

سيكو سيكو يتراجع إلى المركز الرابع

سيكو سيكو، فيتو
سيكو سيكو، فيتو

تراجع فيلم “سيكو سيكو” الذي يقوم ببطولته النجمان طه الدسوقي وعصام عمر، إلى المركز الرابع والأخير بعد “المشروع X”، و"ريستارت" و"في عز الظهر" على مستوى الإيرادات.

ولا يزال “سيكو سيكو” يحتل الأخير بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر في مختلف السينمات، وقد تجاوز إجمالي ما حققه بعد 10 أسابيع من عرضه في 72 ليلة عرض، 185.5 مليون جنيه، بما يعني بيع مليون و395 ألف تذكرة.

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة، وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم “سيكو سيكو” بطولة  عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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سيكو سيكو طه الدسوقي عصام عمر اخبار الفن

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