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رياضة

جربنا شيئا جديدا، أول تعليق من مدرب تشيلسي بعد الخسارة المثيرة أمام فلامنجو

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

علق المدير الفني لفريق تشيلسي، إنزو ماريسكا، علي خسارة البلوز ضد فلامنجو، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

وقال ماريسكا، في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "للأسف استقبلنا هدفين في فترة قصيرة للغاية ثم جاءت البطاقة الحمراء، أصبحت العودة إلى المباراة أمرًا صعبًا للغاية، حاولنا لكن تهانينا لهم".

 

وأضاف: "لقد استحقوا الفوز، حاولنا تقديم أداء مختلف خلال المباراة، ومن أجل الموسم المقبل كذلك والمستقبل، ولكن تهانينا لهم، الآن لدينا مباراة أخرى ضد الترجي في الجولة الأخيرة، سنحاول الفوز بها".

وما إذا كانت تجربته قد أتت بنتائج عكسية، قال: "لا، أنا لم أقل ذلك، أنا أقول إننا جربنا شيئًا جديدًا".

وعن إذا كان تحدث إلى نيكولاس جاكسون بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها، أجاب ماريسكا: "لا، بصراحة، لقد كانت بطاقة حمراء، لذلك ليس هناك ما يُقال".

 

والتقي فلامنجو وتشيلسي في خضم منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة، حيث خسر تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.


كان تشيلسي متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد، قبل أن يحقق فلامينجو ريمونتادا مثيرة ويعود بثلاثة أهداف، مستغلًّا طرد نيكولاس جاكسون في الدقيقة 68.

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