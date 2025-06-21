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رياضة

فلامنجو ضد تشيلسي، رقم مميز للكرة اللاتينية أمام فرق القارة العجوز

فلامنجو، فيتو
فلامنجو، فيتو

كأس العالم للأندية، أثبت فلامنجو البرازيلي أن أندية أمريكا الجنوبية لا تزال قادرة على مجاراة كبار القارة العجوز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة بمدينة فيلادلفيا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة.

 

ورغم تقدم تشيلسي بهدف في الشوط الأول عبر بيدر نيتو، إلا أن فلامنجو قلب الطاولة في الشوط الثاني، مسجلًا ثلاثة أهداف وضعت الفريق البرازيلي على أعتاب التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الفوز يُعد ثاني انتصار لفريق من أمريكا الجنوبية على نادٍ أوروبي بفارق هدفين أو أكثر في تاريخ البطولة بجميع نسخها، بعد فوز فاسكو دا جاما على مانشستر يونايتد بنفس النتيجة عام 2000.

 

وبات تشيلسي مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأخيرة بالدور الأول أمام الترجي التونسي، وذلك بعدما كان قد استهل مشواره في البطولة بفوز على لوس أنجلوس إف سي بنتيجة 2-0.

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