لاعب فلامنجو يكشف أسباب الفوز أمام تشيلسي في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية 2025، أعرب جورجينيو، لاعب وسط فلامنجو، عن سعادته الكبيرة بالفوز على تشيلسي 3-1، ضمن المجموعة الرابعة بكأس العالم للأندية.

وانتقل جورجينيو إلى فلامنجو هذا الصيف قادما من آرسنال، وساهم في فوز فريقه الجديد واقترابه من بلوغ الدور ثمن النهائي.

وقال جورجينيو، في تصريحات لشبكة "دازن" بعد المباراة: "أعتقد أن النتيجة تتحدث عن نفسها. بالنظر للمباراة وكيف جرت، لعبنا كرة قدم جميلة وقدمنا أداءً رائعًا على أرض الملعب، العمل الجماعي والثقة في الخطة كانا مفتاح الانتصار".



وشدد: "عندما احتجنا للانتظار، انتظرنا، وعندما احتجنا للضغط، وضعناهم تحت الضغط. عملنا كثيرًا على كيفية إلحاق الضرر بهم، آمنا بما نقوم به، ودفعنا جميعًا في نفس الاتجاه".

وعن حديث المدرب فيليبي لويس بين الشوطين، أوضح جورجينيو الذي فاز مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021: "كنا واثقين جدًا من أنفسنا، ونعلم أن التفاصيل تصنع الفارق في مثل هذه المباريات الكبيرة. كنا جيدين جدًا في الشوط الأول، فقلنا لأنفسنا: لنواصل الضغط".

وأتم تصريحاته قائلًا: "لقد ضغطنا في الشوط الأول ونجح الأمر، لذلك كنا نعلم أننا بحاجة لفعل المزيد في الشوط الثاني، وهذا ما قمنا به. وجدنا الثغرات الصغيرة التي يمكن أن نؤذيهم من خلالها".

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