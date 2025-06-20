قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، إن "إرادة الحياة أقوى من كل شيء ورسالتنا أن بيروت كانت وستبقى نبض الحياة"، موضحًا أن لبنان لن ينخرط في حرب ضد إسرائيل في ظل مواجهتها مع إيران.

الرئيس اللبناني يعلق على إمكانية دخول بلاده الحرب ضد إسرائيل

وفي كلمة له بحفل "بيروت نبض الحياة" من وسط العاصمة اللبنانية قال جوزيف عون: "نقف من قلب بيروت النابض من هذا المكان الذي يختزل تاريخ لبنان لنشهد على فصل جديد من النهوض والإعمار".

وأضاف عون: "نعمل على بناء كل لبنان ونشكر كل مَن ساهم ودعم هذا العمل الوطني، وسيبقى لبنان واحة للسلام والحضارة في قلب الشرق الأوسط".

وردًّا على سؤال عن احتمال دخول لبنان بالحرب، قال عون: "ما في حرب.. من يستطيع اليوم أن يتحمل كلفة الحرب".

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