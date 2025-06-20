الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

تجنبا لسيناريو الفوضى في ليبيا، ترامب يدرس توجيه ضربات لإيران دون إسقاط النظام

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت صحيفة نيويورك بوست، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل بحذر مع مسألة توجيه ضربات عسكرية ضد إيران، خشية أن يقود ذلك إلى تكرار السيناريو الليبي داخل طهران.

 

ترامب متردد في ضرب إيران خوفا من أن تصبح ليبيا أخرى 

وأكد مصدر مطلع للصحيفة الأمريكية أن "ترامب لا يريد أن تتحول الأمور في إيران إلى ما حدث في ليبيا"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي يكرر الحديث عن ليبيا لسببين: "أولا، ما أعقب تدخلنا في ليبيا من فوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي، وثانيا، أن ذلك التدخل صعّب من فرص التفاوض وإبرام الاتفاقات مع دول مثل كوريا الشمالية وإيران".

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وأوضح المصدر، أن ترامب يقارن بين الحالتين الإيرانية والليبية.

ونقلت الصحيفة عن  مصدر آخر  قوله، إن "ليبيا تعرّضت لقصف جوي واسع النطاق أدى في نهاية المطاف إلى تغيير النظام، فيما يميل ترامب إلى توجيه ضربات محدودة النطاق تستهدف المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وفوردو".

جيش الاحتلال يزعم قصف موقع لتطوير أسلحة نووية في منشأة نطنز

مصادر: إسرائيل تستعد لضرب "فوردو" النووي الأيراني خلال 72 ساعة "على الأكثر"

 

 

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ترامب إيران ليبيا المنشآت النووية الإيرانية

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