الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصادر: إسرائيل تستعد لضرب "فوردو" النووي الأيراني خلال 72 ساعة "على الأكثر"

منشأة فوردو النووية،فيتو
منشأة فوردو النووية،فيتو

ذكر موقع "إيران إنترناشونال" المعارض، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن تل أبيب تأمل بانضمام الولايات المتحدة إلى الحرب وقصف المنشأة "فوردو" النووية شديدة التحصين، لكنها تعتزم مهاجمة هذا الموقع الاستراتيجي بمفردها "خلال أيام".

وقال مصدران أمنيان إسرائيليان للموقع، إن الهجوم قد يُنفذ خلال 72 ساعة "على الأكثر".

وأكد المصدران، أن السيناريو الأكثر احتمالًا لا يزال يتمثل في تنفيذ عملية مشتركة مع الولايات المتحدة خلال فترة تتراوح بين 48 و72 ساعة مقبلة.

وبحسب المصدرين، قد تبدأ العملية مساء الجمعة، غير أن إسرائيل تشعر بالقلق من فقدان "فرصة التفوق العسكري الذهبية" التي حققتها هذا الأسبوع.

وقال أحد المصادر الاستخباراتية الإسرائيلية: "لإجبار إيران على تقديم تنازلات وإعادتها إلى طاولة المفاوضات، السبيل الوحيد هو تحرك أمريكي".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن يتخذ ترامب هذا القرار خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، لكن ترامب حاليًا غير قابل للتوقع بشكل كبير، وكل الاحتمالات واردة". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منشأة فوردو النووية موقع إيران إنترناشونال مصادر أمنية إسرائيلية تل أبيب الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

فاجئ الجميع، بوتافوجو يحقق العلامة الكاملة بكأس العالم للأندية ويضمن الصعود لدور الـ16

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي 8 جنيهات وارتفاع جديد في المكرونة سويسي

قتيل و18 مصابا وحريق بشركة مايكروسوفت جراء القصف الإيراني على بئر السبع

لحظة استهداف صاروخ إيراني شركة مايكروسوفت المتورطة في عمليات الإبادة في غزة (فيديو)

طائرة "يوم القيامة" تتحرك إلى واشنطن قبل قرار ترامب بالهجوم على إيران

منظمة الطيران المدني الإيرانية: تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق أجواء البلاد حتى الساعة الثانية ظهر اليوم

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

ميسي بعد الفوز على بورتو: نتيجة مباراة الأهلي أصابتنا بالحسرة

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن الأرز بالسوق المحلي اليوم الخميس 19/6/2025؟

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

انخفاض 7 أصناف، أسعار المانجو اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الكرملين: استخدام أمريكا المحتمل للأسلحة النووية التكتيكية في إيران سيكون تطورا كارثيا