كارمن سليمان تبدأ تحضيرات ألبومها الجديد

بدأت الفنانة كارمن سليمان، تحضيرات ألبومها الجديد تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم كارمن سليمان الجديد

وتتعاون كارمن سليمان في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم عمرو الخضري وعمرو الشاذلي، بالإضافة إلي الشاعر عمرو المصري والشاعر عمر عبده علي وغيرهم.

واستقبلت المطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد مولودهما الثاني، حيث نشرت كارمن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عددا من الصور لها من داخل المستشفى وهي برفقة زوجها ونجلها الأول زين، بعد أن وضعت مولودها الثاني الذي لم تكشف عن نوعه.

وعلقت كارمن على الصور قائلة: "عيلتنا كبرت الحمد لله على كريم عطائه وتمام نعمته".

وفي وقت سابق، طرحت كارمن سليمان كليب "كنا في مكان" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع.

واستخدمت كارمن سليمان الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

أغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.