كارمن سليمان تستعد لطرح أغنية جديدة من ألحان عمرو الشاذلي

تستعد الفنانة كارمن سليمان، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب

أغنية كارمن سليمان الجديدة

وتسجل كارمن سليمان بالوقت الحالي أغنية جديدة من ألحان الملحن عمرو الشاذلي داخل الاستوديو.

واستقبلت المطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد مولودهما الثاني، حيث نشرت كارمن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عددا من الصور لها من داخل المستشفى وهي برفقة زوجها ونجلها الأول زين، بعد أن وضعت مولودها الثاني الذي لم تكشف عن نوعه.

وعلقت كارمن على الصور حيث قالت: "عيلتنا كبرتالحمد لله على كريم عطائه وتمام نعمته"

وفي وقت سابق، طرحت كارمن سليمان كليب "كنا في مكان" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع.

كليب كنا في مكان

واستخدمت كارمن سليمان الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

وأغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.

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