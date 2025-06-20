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أخبار مصر

محافظة القاهرة تكشف عدد ضحايا عقارات حدائق القبة المنهارة

استخراج السكان من
استخراج السكان من أسفل الأنقاض، فيتو

واصل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إشرافه على عمليات إنقاذ سكان عقارات حدائق القبة المنهارة، وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وبعد أكثر من ٧ ساعات من البحث تحت الأنقاض نجحت قوات الحماية المدنية فى استخراج فتاة صغيرة مصابة تم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج،  ليرتفع عدد الناجين إلى ١٤ ناجيا في حادث انهيار العقارين ٢٠، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى، كما تم إخلاء العقار رقم ١٨ احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار بحى حدائق القبة، مع وجود ٣ حالات وفاة حتى الآن.

 

لحظة استخراج طفلة على قيد الحياة من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة (فيديو وصور)

الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة (فيديو وصور)

 

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقارين، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض.

وأحد العقارين مكون من أرضى و٥ أدوار وخال من السكان، والآخر مكون من أرضى و٤ أدوار، كما تم إخلاء العقار رقم ١٨ احترازيًا من السكان، لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

 

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