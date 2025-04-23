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رياضة

الجمباز، طوارئ في استاد القاهرة قبل كأس العالم (صور)

استاد القاهرة، فيتو
استاد القاهرة، فيتو

الجمباز، يشهد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، استعدادات قوية من أجل تجهيز الصالات لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والمقرر لها خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري.

ويقوم مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، بتجهيز الصالات ووضع الأجهزة المخصصة لمختلف المنافسات، وذلك وفق مقاييس واشتراطات الاتحاد الدولي للعبة.

ويحرص مسئولو اتحاد الجمباز على توفير كافة سبل الراحة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، وظهور البطولة بشكل يليق بسمعة الرياضة المصرية وقدرة الدولة على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث والمناسبات الرياضية.

 

وتشهد الفترة الأخيرة تعاون كبير بين الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، من أجل حل جميع العقبات والمشكلات التي تواجه استضافة وتنظيم البطولة، وتوفير المناخ المناسب من أجل تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات على المستوى الإداري والفني.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن الاتحاد حصل على دعم كبير من أجهزة الدولة المختلفة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحصول على أحدث الأجهزة الخاصة باستضافة بطولات الجمباز العالمية.

وأوضح “أمين”، أن الاتحاد المصري للجمباز بات واحدا من أفضل الاتحادات على مستوى العالم في مختلف الأصعدة سواء الفنية أو الإدارية، وأن اللاعبين المصريين أصبحوا داخل دائرة المنافسة في مختلف الأحداث العالمية، وأن هناك خطة طموحة الهدف منها دفع أبطال مصر نحو منصات التتويج في كافة فروع اللعبة.

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