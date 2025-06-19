مدرب سياتل ساوندرز الأمريكي: سنثير الرعب في أتلتيكو مدريد

قال بريان شميتزر المدير الفني لفريق سياتل ساوندرز الأمريكي إن فريقه سيحاول إثارة خوف أتلتيكو مدريد في مباراتهما في كأس العالم للأندية تماما كما فعل في مواجهته السابقة أمام بوتافوجو البرازيلي بنفس البطولة.

مباراة سياتل ساوندرز وأتلتيكو مدريد

ويخوض سياتل ساوندرز وأتلتيكو مدريد مباراتهما الثانية ضمن المجموعة الثانية من كأس العالم للأندية صباح غدا الجمعة على ملعب لومن فيلد في سياتل، بالولايات المتحدة.

واعتبر شميتزر أن المباراة التي خاضها فريقه ضد بوتافوجو رغم خسارة سياتل 2-1 منحته "ثقة كبيرة" لمواجهة نادي العاصمة الإسبانية



وقال المدرب الأمريكي في مؤتمر صحفي عشية المواجهة: "كانت مباراة مثيرة، وقد أخفنا بوتافوجو حقا. لذلك سنحاول تكرار الأمر هنا. نعتقد أنه إذا لعبنا بكامل طاقتنا وبذلنا المزيد من الجهد، فلم لا؟".

تصريحات مدرب سياتل ساوندرز

كما أكد أن سياتل يحظى "بمستوى عالٍ"، وقد أثبت ذلك ضد الفريق البرازيلي، حامل لقب كأس ليبرتادوريس.

وتابع: "لسنا المرشحين للفوز. ندرك ذلك، ونعرف وضعنا الحالي. لكن هذا لا يعني أننا لن ننافس، لأنه للحصول على أي احتمالية، علينا أن نعمل بجهد أكبر من أحد الفرق الأكثر اجتهادا في العالم".

وعن أتلتيكو، قال شميتزر إنه فريق "سريع، وعالي اللياقة، ويلعب بكثافة"، بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي وصفه بـ"الأسطورة".

وأضاف: "شرف لي أن أنافسهم، لكن علينا أن ننافس لأن هذه بطولة، وينطبق الأمر نفسه على اللاعبين. لديهم العديد من اللاعبين الموهوبين، لكن في الوقت نفسه، علينا أن ننافس لأن هذه بطولة حقيقية



موعد مباراة سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية



ويلتقي فريق سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد الساعة 1 صباح غدا الجمعة الموافق 20 يونيو على ملعب لومن فيلد ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية.

ويقع الفريقان في المجموعة الثانية بمونديال الأندية الذي تحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب باريس سان جيرمان وبوتافوجو.

ومني الفريقان بهزيمة في الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وتلقى فريق أتلتيكو مدريد هزيمة ثقيلة من باريس سان جيرمان برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية في مونديال الأندية.

ومني سياتل ساوندرز الأمريكي بهزيمة من بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، بمنافسات كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة سياتل ساوندرز وأتلتيكو مدريد بالجولة الثانية في كأس العالم للأندية



وتذاع مباراة سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات DAZN الحاصلة علي حقوق اذاعة كأس العالم للأندية 2025.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية

يتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي الترتيب بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بوتافوجو البرازيلي صاحب المركز الثاني.

وجاء سياتل ساوندرز في المركز الثالث وقبل الأخير بدون نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع والأخير.

1- باريس سان جيرمان 3 نقاط

2- بوتافوجو 3 نقاط

3- ساوندرز 0

4- أتليتكو مدريد 0

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