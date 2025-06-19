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رياضة

مونديال الأندية، مواجهة فجرية بين باريس سان جيرمان وبوتافوجو لحسم التأهل

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

تنطلق غدا الجمعة مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة  كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.
 

مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو

واكتسح باريس سان جيرمان فريق أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية في مونديال الأندية وحقق بوتافوجو البرازيلي بنفس الجولة فوزا صعبا على سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة 2/1.

الفوز بمباراة الغد يمنح صاحبه تذكرة التأهل لدور الـ16 وهو ما يعطي أهمية كبرى للمباراة الحاسمة بالمجموعة الثانية. 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو 

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان نظيره بوتافوجو في الساعة الرابعة صباح غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية.

 

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو بالجولة الثانية في كأس العالم للأندية 

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو عبر شبكة قنوات DAZN الحاصلة علي حقوق اذاعة كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان الأقوى أوروبيا 


برباعية أتلتيكو مدريد أصبح فريق بي إس جي أعلى فريق أوروبي بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تسجيلا للأهداف.  
وتفوق سان جيرمان على برشلونة الذي سجل 102 هدفا تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك هذا الموسم.  
وبفوزه العريض على أتلتيكو مدريد، وسع بي إس جي الفارق مع برشلونة بعدما رفع رصيده إلى 105 أهداف.  

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 


يتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي الترتيب بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بوتافوجو البرازيلي صاحب المركز الثاني

وجاء سياتل ساوندرز في المركز الثالث وقبل الأخير بدون نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع والأخير

1- باريس سان جيرمان  3 نقاط

2- بوتافوجو  3 نقاط

3- ساوندرز  0

4- أتليتكو مدريد  0

 

مواعيد مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول في كأس العالم للأندية 2025  


15 يونيو: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد (10 مساءً بتوقيت القاهرة)(4_0)

16 يونيو: سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة).(1_2)

20 يونيو: سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد (1 صباحًا بتوقيت القاهرة).

20 يونيو: باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو (4 صباحًا بتوقيت القاهرة).

23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو (10 مساءً بتوقيت القاهرة). 

 

 

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025


وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا بهدف انتشار البطولة في جميع أنحاء العالم.

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