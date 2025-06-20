الجمعة 20 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

إنشاء تمثال لـ مجدي يعقوب بميدان الكيت كات في الجيزة بالتعاون مع الثقافة

حمدي السطوحي ومحمد
حمدي السطوحي ومحمد نور الدين، فيتو

وقع المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ومحمد نور الدين سكرتير عام محافظة الجيزة، أمس، بروتوكول تعاون مشترك لتصميم وإنشاء تمثال للجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وذلك بميدان الكيت كات بحي إمبابة، وذلك ضمن اهتمام الدولة بتكريم الرموز الوطنية التي أثرت الحياة العامة وأسهمت في خدمة الإنسانية.

وشهد توقيع البروتوكول المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والذي أشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى توثيق وتخليد اسم الدكتور مجدي يعقوب باعتباره أحد أبرز الرموز الإنسانية والعلمية في العصر الحديث، نظرًا لإسهاماته الكبيرة في علاج آلاف المرضى وخاصة من غير القادرين مما جعله رمزًا للعطاء والإخلاص وقدوة ملهمة للأجيال.

من جانبه، أكد المعماري حمدي السطوحي على أن المشروع يأتي ضمن مجموعة من الملفات التي كلف بها وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو عدد من قطاعات الوزارة، لتعمل سويًا من أجل إلقاء الضوء على النماذج والرموز المصرية الأصيلة، والتي ارتبطت رسالتهم بالإنسانية حيث تم إختيار الموقع بعناية حتى يرتبط بالمجتمع بشكل مباشر ومُضيف قيم له.

البروتوكول يتضمن التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الجيزة في تصميم وتنفيذ التمثال وقاعدته، حيث تتولى وزارة الثقافة، من خلال صندوق التنمية الثقافية، كافة الإجراءات الفنية، بما في ذلك التعاقد مع أحد الفنانين المتخصصين في فن النحت، والإشراف الكامل على تنفيذ العمل، وضمان خروجه بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة الدكتور "يعقوب".

وتلتزم محافظة الجيزة، من جانبها، بالمساهمة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ التمثال وقاعدته إلى جانب العمل على تهيئة ميدان الكيت كات لاستقبال هذا العمل الفني بما يتناسب مع أهميته باعتباره إضافة ثقافية ومعنوية بارزة للمحافظة.

ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ المشروع خطوة بخطوة، وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التنفيذ، مع ضمان التنسيق المستمر بين الجانبين طوال فترة تنفيذ الأعمال.

ويأتي التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الجيزة ليؤكد على أهمية التكامل والتعاون في المشروعات والبرامج التنموية، كما يجسد توجه الدولة نحو دعم الثقافة وتعزيز الهوية الوطنية.

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المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية قطاع صندوق التنمية الثقافية ومحمد نور الدين محافظة الجيزة مجدي يعقوب نشاء تمثال للجراح المصري العالمي د مجدي يعقوب ميدان الكيت كات حي امبابة وزارة الثقافة

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