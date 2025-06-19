شاهد، طالبة بالصف السادس الابتدائي تبهر وزير الثقافة بأغنية "تحيا مصر"

كرم الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الطالبة بالصف السادس الابتدائي بإدارة طوخ التعليمية مدرسة عزبة القاضى رضوى حمدان الفائزة بدوري المكتبات لإقليم القاهرة الكبرى الثقافي التابعة لهيئة قصور الثقافة، والتي تم تصعيدها لتمثيل الإقليم على مستوى الجمهورية بإشراف سليمان الزهيري وولاء حلاوة مسئولي قصر ثقافة طوخ.

أبهرت الطالبة الحضور بغناء أغنية تحيا مصر وسط إشادة الحاضرين بمستوى الحضور والأداء.

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أن هناك مخطط كبير أعدته الوزارة حاليا لرفع كفاءة الأصول وقصور الثقافة والمواقع الثقافية خلال سنوات من نسبتها الحالية 40% إلى 60% أو 70%، وهو ما سيكون له مردود واسع على تطوير البنية التحتية الثقافية في إطار بناء الشخصية المصرية وتقديم خدمة وجذب لجمهور المستفيدين من الخدمة الثقافية في ربوع مصر.

أكد وزير الثقافة في تصريحات صحفية خلال زيارة مشروع تطوير قصر ثقافة بنها أنه لن يتسنى نجاح منظومة التطوير الابرفع البنية التحتية والكفاءة البشرية مشيرًا أنه لايوجد سياسة موحدة علي مستوى الانشطة الثقافية في المحافظات حيث يتم مراعاة الأعراف الاجتماعية لكل أقليم والتنوع الثقافي المصري.



وأعلن الوزير أنه عام 2026 سيشهد تشغيل قاعة العرض المسرحي والسينمائي الجديدة يقصر ثقافة ببنها، مشيرا أن سياسة الوزارة تعمل علي جذب الاستثمارات لتحسين الخدمات بالمواقع الثقافية وتوفير كل مايحتاجه المواطن بما يوفر دخل مناسب لهذه المواقع والاستفادة منها اقتصاديا.

جاء ذلك خلال جولة وزير الثقافة إلى محافظة القليوبية لمتابعة أعمال تطوير قصر ثقافة بنها.

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