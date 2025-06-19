"هنو" عن خصخصة قصور الثقافة: شائعات لا أساس لها من الصحة

أعلن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة بشكل قاطع، أنه لا صحة مطلقا لوجود خطة لخصخصة قصور الثقافة وتحويلها الي انشطة استثمارية قائلا: "لايوجد هذا الكلام بالمرة وما يتردد مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة.

وزير الثقافة، لايوجد صحة مطلقا لوجود خطة لخصخصة قصور الثقافة



أشار وزير الثقافة في تصريحات صحفية له اليوم علي هامش زيارته لمحافظة القليوبية لتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة بنها، إلى أن الوزارة لديها 120 مقر بيت وقصر ثقافة في شقق مؤجرة وتنفيذا لأحكام القضاء الصادرة في 2022 يجب إلغائها بموجب مرور 5 سنوات على العقد وتسليمها إعادة هيكلة العاملين بها حيث فوجئنا بتحولها الي مخازن واماكن لا تقدم خدمة والموظفين بها فقدوا هويتهم الوظيفية مما يتطلب إعادة تأهيلهم ودمجهم في المنظومة الثقافة الجديدة.

قال الوزير: إن ما يتردد حول خصصة قصور الثقافة والتخلص من الشقق المؤجرة هي محاولات لعرقلة الجهود بالنهوض للثقافة مشيرا إلى أن الوزارة لديها ما يقرب من 500 قصر ثقافة منتشرة في جميع ربوع مصر.، تغطي كافة المحافظات والمدن والمراكز يجب الالتفات لها لخدمة الوطن والمواطن بعيدا عن المهاترات ومحاولات العرقلة.

وزير الثقافة: نعكف حاليا على وضع أكواد للمنشآت الثقافية

واستطرد وزير الثقافة أن الوزارة تعكف حاليا علي وضع أكواد للمنشآت الثقافية في إطار التطوير المؤسيي الذي تشهده مصر أسوة بما يحدث في الصحة والتعليم، مؤسسة في مصر ظلت دون تطوير والمؤسسات الحكومية قائلا:"لا يعقل أن تظل وزارة بحجم وزارة الثقافة تدار على مدار 60 عاما بدون رؤية تطوير "مشددا على ضرورة التخلص من بعض الثقافات التي تسبب نتائجها حاليا لنا عددا من المشاكل منها المقرات المؤجرة والموطفين العاملين بها الذين ندرس حاليا إعادة تدويرهم واستغلالهم في مقرات أصول الثقافة القائمة بالفعل من تقديم خدمة ثقافية تليق بالمواطن.

قال الوزير: إن خطة الوزارة تقوم على تطوير القصور والمنشآت، والهيئات الثقافية الكبري، وتزويدها بمتطلبات التطور بكل أنواعه وتحويلها إلى منارات حضارية ثقافية لخدمة الشعب المصري وتنمية الوعي والثقافة.

محافظ القليوبية يبحث تطورات مشروع تطوير قصر ثقافة بنها



أضاف المهندس، أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه بحث مع وزير الثقافة آخر تطورات مشروع تطوير قصر ثقافة بنها، الذي يحظي باهتمام كبير من قبل الوزير ووعد بوضع مخطط للانتهاء من أعمال تطويره في أقرب وقت ممكن بجانب التنسيق للاستفاده من الجهات التابعة لقصور الثقافة والمتواجدة في المحافظة في نشر الوعي الثقافي وتقديم أنشطة ثقافية تليق بالمحافظة وتعزز الهوية الثقافية المصرية.

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