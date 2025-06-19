انقلاب سيارة محملة بالكارتون بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي (فيديو وصور)

شهد طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، عصر اليوم الخميس، انقلاب حمولة من الكارتون من سيارة بالقرب من مدخل مدينة أبوصوير، مما أسفر عرقلة حركة السيارات واضطر قائديها إلى السير فى الاتجاه المعاكس لبضع دقائق.

إخطار بانقلاب حمولة كارتون

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بانقلاب حمولة كارتون من على متن سيارة، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، مما أدى إلى تكدس حركة السيارات باتجاه الزقازيق.



جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة، وتم إبلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوصوير لرفع آثار الكارتون من الطريق وإعادة فتحه أما حركة السيارات.

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوصوير من إزالة آثار الحادث فى الحال وعودة حركة المرور إلى طبيعتها.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربون على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

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