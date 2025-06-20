صراع المجموعة الثالثة بمونديال الأندية "ضرب نار".. بايرن ميونخ المنتشي يصطدم بـ بوكاجونيورز.. وأوكلاند سيتي يسعى لغسل فضيحة الافتتاح أمام بنفيكا الليلة

مونديال الأندية، يترقب عشاق الساحرة المستديرة، المواجهة النارية التي ستجمع فريقي بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، التي ستجمع الفريقين فجر غد السبت ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا كاسحا أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعشرة أهداف دون مقابل، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر منافساتها حتى الثالث عشر من يوليو المقبل.

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز

تقام مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز، في قمة المجموعة الثالثة بـ مونديال الأندية، في الساعة الرابعة من صباح السبت المقبل 21 يونيو الجاري.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر منصة دازن (DAZN) وشبكة قنوات إم بي سي السعودية.

بايرن ميونخ يتصدر مجموعته

وحصد بايرن ميونخ أول ثلاث نقاط في المونديال، واعتلى بأريحية صدارة المجموعة الثالثة، بعد الفوز في الجولة الأولى على أوكلاند سيتي بعشرة أهداف نظيفة، في أسهل بداية يمكن أن يحلم بها الفريق البافاري، الطامح للتتويج بلقب كأس العالم للأندية في نسختها الأولى بشكلها الجديد الموسع.

بوكا جونيورز يتعادل أمام بنفيكا

في المقابل، سقط بوكا جونيورز في فخ التعادل الإيجابي أمام بنفيكا البرتغالي بهدفين لكل منهما، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة، بذلك يتصدر الفريق البافاري صدارة المجموعة ب3 نقاط، يليه بوكا جونيورز ثانيا ثم بنفيكا البرتغالي ولكل منهما نقطة واحدة، ثم أوكلاند سيتي رابعا بدون نقاط.

موعد مباراة بنفيكا أمام أوكلاند سيتي والقناة الناقلة

تقام مباراة بنفيكا البرتغالي أمام أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، مساء اليوم الجمعة 20 يونيو، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقلها منصة دازن على الهواء مباشرة.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل انطلاق الجولة الثانية الليلة

الأول: بايرن ميونخ - 3 نقاط

الثاني: بنفيكا - نقطة واحدة

الثالث: بوكا جونيورز - نقطة واحدة

الرابع: أوكلاند سيتي - بدون نقاط

وتنص لوائح البطولة على أنه في حالة تعادل فريقين في نفس النقاط يتم اللجوء للآتي:

1 - المواجهات المباشرة

2 - فارق الأهداف

3 - الأهداف المسجلة

4 - اللعب النظيف (البطاقة الصفراء خصم نقطة - البطاقة الحمراء غير المباشرة "بطاقتين صفراوتين" 3 نقاط - بطاقة حمراء 4 نقاط - بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط)

5 - القرعة

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