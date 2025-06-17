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رياضة

كأس العالم للأندية، مشجع يحضر مباراة بوكا وبنفيكا بصحبة كلبه (فيديو)

بنفيكا البرتغالي،
بنفيكا البرتغالي، فيتو

كأس العالم للأندية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشجع حضر مباراة بنفيكا البرتغالي ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني، بصحبة كلبه.

 

 مشجع يحضر مباراة بوكا وبنفيكا بصحبة كلبه

وانتهت مباراة بنفيكا البرتغالي ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعتهما صباح الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

سجل ميجيل ورودريجو هدفي بوكا جونيورز في الدقيقتين 21 و27.

بينما أحرز دي ماريا هدف بنفيكا الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني أحرز بنفيكا الهدف الثاني والتعادل بالدقيقة 84 عن طريق  نيكولاس أوتاميندي بعدما تعرض الفريق البرتغالي لطرد لاعبه بالدقيقة 72  .

وتعرض هيريرا لاعب الفريق الأرجنتيني للطرد في الدقيقة 45، كما تعرض أندريا بيلوتي لاعب بنفيكا للطرد بالدقيقة 72  وأخيرا تعرض خورخي فيجال لاعب بوكا جونيورز للطرد بعد تدخل متهور بالدقيقة 88 من عمر المباراة.

ويقع فريقي بنفيكا وبوكا جونيورز ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وكان بايرن ميونخ قد حقق فوزًا كاسحًا على أوكلاند سيتي بنتيجة 0/10.

وبهذه النتيجة رفع بنفيكا وبوكا جونيورز رصيدهما إلي نقطة خلف بايرن ميونخ المتصدر بعد الجولة الأولي.

 

تشكيل بوكا جونيورز أمام بنفيكا

حراسة المرمى: أجوستين مارشيسين.

خط الدفاع: نيكولاس فيجال، لويس أدفينكولا، لاوتارو بلانكو، أيرتون كوستا.

خط الوسط: رودريجو باتاجليا، كارلوس بالاسيوس، آلان فيلاسكو، أندير هيريرا، كيفن زينون.

خط الهجوم: ميجيل ميرينتيل.

 

تشكيل بنفيكا ضد بوكا جونيورز

حراسة المرمى: أناتولي تروبين.

خط الدفاع: صامويل دال – نيكولاس أوتامندي – أنطونيو سيلفا – ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوركون كوكو – فردريك أورسنيس – ريناتو سانشيز.

خط الهجوم: بروما – أنخيل دي ماريا – فانجيليس بافليديس.

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