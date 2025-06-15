أول تعليق من مدرب بايرن ميونخ بعد الفوز الكاسح على أوكلاند سيتي

أوضح البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ، أنهم قدَّموا المطلوب منهم بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 10ـ0، الأحد، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

كومباني يتحدث عن الفوز على أوكلاند



وقال كومباني، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا: لا نحتاج إلى الثناء، بل أدينا واجبنا فقط، ولعبنا بجدية كبيرة، وأدينا المطلوب، وربما يكون فارق الأهداف مهمًا في هذه المجموعة.



ويتنافس بايرن ميونيخ في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا بنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني خلال مونديال الأندية الذي يلعب للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، وتستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف المدرب البلجيكي: عندما يتكتل المنافس دفاعيًّا بكثافة عددية كبيرة أمام مرماه، فإن تسجيل 10 أهداف يبقى أمرًا غير مؤكد، لم يكن بإمكاننا تقديم المزيد.



وأثنى كومباني على الجناح الشاب جمال موسيالا الذي سجَّل 3 أهداف بعد نزوله بديلًا في الشوط الثاني.

وقال مدرب بايرن: انطلاقة موسيالا بسرعة للخلف لمنع فرصة كان من أبرز لقطات اليوم، وعودته مجددًا إلى صفوف الفريق تبقى من أبرز المكاسب.

وأتمَّ تصريحاته: الالتزام بالمهام الدفاعية في مباراة مثل مواجهة أوكلاند يبقى مؤشرًا لقوة الفريق.

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