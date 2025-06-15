الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من مدرب بايرن ميونخ بعد الفوز الكاسح على أوكلاند سيتي

كومباني
كومباني

أوضح البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ، أنهم قدَّموا المطلوب منهم بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 10ـ0، الأحد، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

كومباني يتحدث عن الفوز على أوكلاند 


وقال كومباني، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا: لا نحتاج إلى الثناء، بل أدينا واجبنا فقط، ولعبنا بجدية كبيرة، وأدينا المطلوب، وربما يكون فارق الأهداف مهمًا في هذه المجموعة.


ويتنافس بايرن ميونيخ في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا بنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني خلال مونديال الأندية الذي يلعب للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، وتستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية.


وأضاف المدرب البلجيكي: عندما يتكتل المنافس دفاعيًّا بكثافة عددية كبيرة أمام مرماه، فإن تسجيل 10 أهداف يبقى أمرًا غير مؤكد، لم يكن بإمكاننا تقديم المزيد.


وأثنى كومباني على الجناح الشاب جمال موسيالا الذي سجَّل 3 أهداف بعد نزوله بديلًا في الشوط الثاني.
وقال مدرب بايرن: انطلاقة موسيالا بسرعة للخلف لمنع فرصة كان من أبرز لقطات اليوم، وعودته مجددًا إلى صفوف الفريق تبقى من أبرز المكاسب.
وأتمَّ تصريحاته: الالتزام بالمهام الدفاعية في مباراة مثل مواجهة أوكلاند يبقى مؤشرًا لقوة الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البلجيكي فينسنت كومباني اتحاد الدولي لكرة القدم الولايات المتحدة الامريكي مجموعات كأس العالم

مواد متعلقة

بالأرقام، ما قدمه ميسي أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

قائمة الدول الأكثر تمثيلًا باللاعبين في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

أبوظبي الرياضية تعلن نقل مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية قبل كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

منعا لتكرار أزمة زيزو، قرار من اتحاد الكرة يحدد موعد انتهاء الموسم المحلي

إيران تعلن القبض على جاسوس "رفيع المستوى" يعمل لصالح الموساد

يمسح المنطقة التى يسقط بها، قلق إسرائيلي من استخدام إيران لصواريخ «خرمشهر2»

مجموعة الأهلي، تشكيل مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية

الحرس الثوري يعلن اغتيال رئيس الاستخبارات الإيراني على يد الاحتلال

نتنياهو يعترف بمحاولة اغتيال المرشد الإيراني، ونقل خامنئي إلى مخبأ تحت الأرض

فاجعة في الصف، انتشال 4 جثث ومصابين من أسفل أنقاض مصنع طوب منهار بالجيزة

تركي آل الشيخ يحسم جدل صورة زيزو: لا تصطادوا في الماء العكر

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر خام القصدير إلي 32 ألف دولار للطن اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 15-6-2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 15 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أكبرها روز بول.. 12 استادا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تهنئة العائدين من الحج وتزيين المنزل وإقامة الولائم

أمين الفتوى: الله يغفر جميع الذنوب مهما عظمت بشرط وحيد

هل الضحك يبطل الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية