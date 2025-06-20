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رياضة

بنفيكا في مواجهة سهلة أمام أوكلاند سيتي لتحقيق أول انتصاراته بمونديال الأندية

بنفيكا البرتغالي،
بنفيكا البرتغالي، فيتو

مونديال الأندية، يدخل فريق بنفيكا البرتغالي، مواجهة سهلة اليوم الجمعة، عندما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن مواجهات الجولة الثانية، لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

بنفيكا يسعى لتحقيق فوز الأول

بنفيكا يسعى لإستغلال فارق الخبرات والإمكانيات الفنية لتحقيق انتصاره الأول في المونديال والمنافسة على أحد بطاقتي لتأهل لدور ثمن النهائي، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام بوكا جونيورز بهدفين لكل منهما، ليحصد كل منهما نقطة وحيدة، فيما يتصدر العملاق البافاري بايرن ميونخ المجموعة الثالثة في مونديال الأندية برصيد 3 نقاط، بعد أن اكتسح أوكلاند سيتي 10-0 في الجولة نفسها. 

 

أوكلاند سيتي، فيتو
أوكلاند سيتي، فيتو

أوكلاند يبحث عن أقل الخسائر

أما فريق أوكلاند سيتي، الأضعف في المجموعة، فسيحاول في مباراة اليوم، الخروج بأقل الخسائر، وهو الخسارة بأقل عدد من الأهداف، بعد أن تلقى خسارة تاريخية أمام بايرن ميونخ في مباراته الأولى، ولكن يبقى كل شيء وارد في كرة القدم، وربما يستطيع بطل أوقيانوسيا أن يحقق المفاجأة بالتعادل أمام العملاق البرتغالي وربما الفوز. 

موعد مباراة بنفيكا أمام أوكلاند سيتي والقناة الناقلة

تقام مباراة بنفيكا البرتغالي أمام أوكلاندي سيتي في مونديال الأندية، يوم الجمعة المقبل 20 يونيو، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها منصة دازن على الهواء مباشرة.

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