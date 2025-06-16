تعليق صادم من مدير بايرن ميونخ بشأن صفقة نيكو ويليامز

كشفت تقارير صحفية عن تلقي جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، ردًا صارمًا من المدير الرياضي للفريق ماكس إيبرل، بشأن رغبته في المزيد من التدعيمات في خط هجوم الفريق.

ونجح البايرن في ضم الثنائي جوناثان تاه وتوم بيشوف، ولكن ذلك لا يرضي كيميتش الذي يرغب في التعاقد مع لاعبين في خط الهجوم.

وسبق أن صرح كيميتش في هذا الشأن قائلًا: "بالطبع لدينا شعور بأنه يمكننا القيام بشيء ما (في خط الهجوم) بسبب عدم قدوم فلو (فيرتز) ورحيل ليروي (ساني) وتوماس (مولر)، لدينا شعور بأن شيء ما يجب أن يحدث".

ورد إيبرل على تصريحات كيميتش عقب الانتصار الكاسح لبايرن ميونخ على أوكلاند سيتي بنتيجة (10- 0)، أمس الأحد في افتتاح مشوار العملاق البافاري في كأس العالم للأندية.

وقال إيبرل بحسب ما نقل موقع "سكاي ألمانيا": "جو مسؤول عن الأمور داخل الملعب، وأنا مسؤول عن الأمور خارج الملعب".

تعليق صادم من مدير بايرن بشأن صفقة نيكو ويليامز

ورد على التقارير التي تشير إلى اتخاذ نيكو ويليامز القرار بالانضمام لبرشلونة بدلًا من بايرن ميونخ: "لا أعرف شيئا عن هذا الأمر".

وكشف تقرير إعلامي، عن دور لامين يامال، نجم برشلونة، في مفاوضات ناديه مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو وزميله في منتخب إسبانيا.

لامين يامال يتدخل في صفقة ويليامز

ذكر الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن برشلونة يستخدم يامال، من أجل إحضار ويليامز إلى الفريق الكتالوني.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "في كل مرة أتيحت فيها الفرصة للنجم لامين يامال للتحدث مع نيكو ويليامز، في الأشهر الأخيرة، كان يحثه على اللعب معه في برشلونة".

ويرتبط يامال وويليامز بعلاقة صداقة قوية، من خلال تواجدهما معًا في المنتخب الإسباني، والفوز ببطولة "يورو 2024".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرًا، إلى أن بايرن ميونخ يسعى بكل قوة لضم ويليامز، لكنه فشل في التوصل لاتفاق مع اللاعب، حتى الآن.

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