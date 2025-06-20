ميسي رجل مباراة إنتر ميامي وبورتو في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، حصد ليونيل ميسي جائزة رجل مباراة إنتر ميامي ضد بورتو في مونديال الأندية بعدما قاد فريقه للفوز أمام نظيره البرتغالي.

ويتواجد إنتر ميامي رفقة بورتو مع الأهلي وبالميراس البرازيلي في المجموعة الأولى لمونديال الأندية 2025.

وقلب إنتر ميامي الأمريكي الطاولة ضد بورتو البرتغالي بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الإسباني سامو أحرز هدف بورتو في شباك إنتر ميامي في الدقيقة 8 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني تعادل إنتر ميامي بالهدف الأول عن طريق تيلاسكو سيجوفيا بالدقيقة 47 وجاء الهدف بعد عدة تمريرات وصلت عند مارسيلو وإيجاندت وأرسلها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء قابلها تيلاسكو سيجوفيا بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني والتقدم بالدقيقة 54، وجاء الهدف من ضربة ثابتة بصورة رائعة مرت على يمين حارس بورتو إلى داخل الشباك.

تشكيل إنتر ميامي ضد بورتو

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: مارسيلو ويجاند، إيان فراي، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بنيامين كريماشي، تاديو أليندي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.

تشكيل بورتو أمام إنتر ميامي

كلاوديو راموس، فيرنانديز، زي بيدرو، ماركانو، جواو ماريو، ألان فاريلا، جابرييل فيجا، فرانشيسكو مورا، فابيو فييرا، رودريجو مورا، سامو.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الثانية

1- بالميراس 4 نقاط.

2- إنتر ميامي 4 نقاط.

3- بورتو نقطة.

4- الأهلي نقطة واحدة.

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