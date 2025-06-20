الجمعة 20 يونيو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكرواسون، فى خطوات بسيطة وبأقل التكاليف

الكرواسون
الكرواسون

طريقة عمل الكرواسون، الكرواسون من المعجنات الفرنسية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويعشقهه الكبار والصغار لمذاقه المميز.

وطريقة عمل الكرواسون، بسيطة ورغم خطواته المثيرة إلا أن بعض ربات البيوت تحرص على تحضيره فى المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكرواسون.

مكونات عمل الكرواسون:-

للعجينة:

3 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 كوب حليب دافئ

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للفرد والطبقات:

200 جرام زبدة غير مملحة (باردة ومقطعة إلى شرائح)

دقيق إضافي للفرد

للتلميع:

1 صفار بيضة + 1 ملعقة كبيرة حليب

طريقة عمل الكرواسون 
طريقة عمل الكرواسون 

طريقة عمل الكرواسون:

  • في وعاء، اخلطي الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر واتركي الخليط 10 دقائق ليتفاعل.
  • أضيفي البيضة والفانيليا وقلبي جيدا.
  • في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع الملح، ثم أضيفي خليط الخميرة تدريجيًا واعجني.
  • أضيفي الزبدة الطرية واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
  • غطي العجينة واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.
  • افردي العجينة على شكل مستطيل.
  • ضعي شرائح الزبدة الباردة في المنتصف واثني العجينة عليها من الجانبين.
  • افردي العجينة مرة أخرى واثنيها على ثلاث (مثل طي الورق)، ثم ضعيها في الثلاجة 30 دقيقة.
  • كرري هذه الخطوة 3 مرات على الأقل للحصول على طبقات هشة.
  • بعد آخر طية، افردي العجينة على شكل مستطيل كبير.
  • قطعي العجينة إلى مثلثات.
  • لفي كل مثلث من القاعدة إلى الطرف لتحصلي على شكل الكرواسون.
  • ضعيها في صينية مدهونة أو على ورق زبدة، وغطيها واتركيها لتختمر 30 دقيقة.
  • سخني الفرن على 200 درجة مئوية.
  • ادهني وجه الكرواسون بخليط صفار البيض والحليب.
  • اخبزي الكرواسون لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيا.
  • استخدمي زبدة ذات نوعية جيدة لتعطي الطعم الغني والقوام الهش.
  • حافظي على الزبدة والعجينة باردة أثناء الفرد لضمان تكوين طبقات.
  • يمكن حشو الكرواسون بالشوكولاتة أو الجبن أو تركه سادة.
  • قدمي الكرواسون مع القهوة أو الشاي على الفطور، أو قدميه للأطفال في الحقيبة المدرسية كوجبة خفيفة.
  • يمكن تقديمه على وجبة الإفطار مع الشاى أو العشاء حسب الرغبة ويقدم مع الطعام أو بمفرده وبحشوات مختلفة حلوة وحادقة.
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طريقة عمل الكرواسون، الوصفة الأصلية لفطار مميز

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لإفطار مميز، طريقة عمل الكرواسون على طريقة الشيف آسيا عثمان

 

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الكرواسون مكونات عمل الكرواسون طريقة عمل الكرواسون المعجنات المعجنات الفرنسية الشيف نوال أحمد

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