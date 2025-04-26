السبت 26 أبريل 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكرواسون، الوصفة الأصلية لفطار مميز

الكرواسون
الكرواسون

طريقة عمل الكراوسون، من طرق المعجنات الفرنسية الشهيرة، وهو من أصناف المعجنات التي تقدم على مائدة الإفطار، والذي أصبح يباع في محلات الحلواني، والأفران أيضًا، لكن ليس بالطريقة الأصلية.

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فتظل طريقة عمل الكرواسون الأصلية مختلفة عن ذلك الذي يباع في الأفران، وأيضا لا يجيد عمله الكثيرون.

طريقة عمل الكرواسون بالوصفة الأصلية

الكرواسون الفرنسي
الكرواسون الفرنسي

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكرواسون بالوصفة الأصلية، بالشوكولاتة، والذي سيبهر أفراد أسرتك، ويسعدهم.

مقادير عمل الكرواسون: 
١/٢ كوب حليب دافئ 
كوب و٣/٤ كوب دقيق 
١/٢ ملعقة صغيرة ملح 
١٥٠جرام زبدة مجمدة 
٤ ملاعق كبيرة سكر 
ملعقتين صغيرتين خميرة فورية

للحشو: 
قطع شوكولاتة

للوجه:
بيضة مخفوقة مع قليل من الماء.

خطوات تحضير وعمل الكرواسون:

يوضع الدقيق بوعاء عميق.
توضع الخميرة في جانب من الدقيق مع السكر، ثم يوضع الملح بالجانب الآخر.
تبشر الزبدة المجمدة فوق المزيج، ويقلب جيدا باستخدام ملعقة خشبية.
يضاف الحليب الدافئ، ثم يلف العجين الى ان يصبح متجانسا وغير لاصقا.
يشكل العجين على سطح مرشوش بالدقيق، على هيئة مربع، يلف بكيس المطبخ ثم يترك بالثلاجة ليرتاح ساعة ونصف.
يرش سطح العمل بالدقيق ثم تفرد العجين على شكل مستطيل.
تطوى من الجانبين، ثم تلف وتطوى من الجانبين السفليين على هيئة مربع.
تقلب ثم تفرد مرة اخرى بنفس الطريقة
تطوى من الجانبين، ثم تلف لتشكيل نفس المربع.
تعاد هذه العملية مرة أخيرة، ثم تلف ببلاستيك المطبخ، وتترك بالثلاجة لترتاح على الأقل ساعتين.
يفرد العجين أخيرا على سطح مرشوش، ثم يقطع باستخدام مسطرة الى مستطيلات عرضها 7.5 سم وطولها 30.5 سم.
يقطع كل مستطيل من الطرف للطرف الموازي له، للحصول على مثلتين متشابهين.
كل مثلت من العجين، يفتح بالسكين قليلا من اسفل، من منتصف قاعدة المثلت ويحشى بقطعة شوكولاتة.
يلف على شكل كرواسون، ثم يوضع في صينية الفرن المغطاة بورق الخبز.
يمكن في هذه المرحلة تجميد الكرواسون في حالة الاحتفاظ به، واستخدامه عند اللزوم، لكن في حالة استخدامه مباشرة، يترك ليتخمر بدرجة حرارة الغرفة مدة ساعتين.
يدهن بمزيج البيض والماء ثم يخبز في فرن درجة حرارته ٢٣٠ مئوية لمدة ١٢ دقيقة ثم تخفض درجة الحرارة لـ١٨٠، ويخبز الكرواسون مدة ٥ دقائق أخرى الى أن يصبح لونه ذهبيا.

طريقة عمل الباتيه بالجبنة

الباتيه
الباتيه

وتقدم الشيف آسيا، طريقة عمل الباتيه بالجبنة في البيت، وسيعشقه كل أفراد أسرتك.

مقادير عمل الباتيه:

1\2 كيلو دقيق
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
بيضة
2 ملعقة كبيرة خميرة
2 كوب لبن رايب او اكثر حسب الحاجة
250 جرام جبنة رومى مبشورة
2 ملعقة كبيرة سمسم
2 ملعقة كبيرة حبة البركة
صفار بيضة
1\2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة بكينج بودر
1\2 ملعقة صغيرة ملح
 

خطوات تحضير الباتيه:

فى اناء يتم خلط الدقيق مع البكينج بودر والخميرة والسكر وذرة ملح
يتم اضافة اللبن الرايب الدافئ إلى الخليط السابق ومعه البيضة ثم يعجن لمدة ربع ساعة.
ويلم بالزيت ثم يغطى ويترك فى مكان دافئ ليخمر.
ثم يتم رفعه بأطراف الأصابع من الخارج للداخل ليهبط من علو التخمير.
يقطع كرات مع حشوه بالجبنة ويغلق مثل القطايف.
يترك الباتيه ليخمر، ويدهن بالبيض ثم يرش بالسمسم وحبة البركة على الوجه.
ويتم إدخاله في فرن ساخن جدا، به حمام مائى.
ويقدم بالهنا والشفا.

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