بسام راضي يستقبل وزير الاتصالات للمشاركة فى إطلاق مركز روما للذكاء الصناعي (صور)

استقبل بسام راضي سفير مصر في إيطاليا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة روما، وذلك فى إطار زيارة عمل ثنائية يجريها الوزير طلعت تلبية لدعوة نظيره الإيطالى ادلوفو أورزو وزير الاتصالات والصناعة للمشاركة فى تدشين مركز الذكاء الإصطناعي للتنمية المستدامة ومقره العاصمة روما.

وأوضح بسام راضى أن مصر تم اختيارها من الجانب الايطالى لعضوية مجلس ادارة المركز للعامين الحالى والقادم بجانب عدد محدود من دول اخرى.

مفوضية الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص

إضاف بسام راضي أن الدكتور عمر طلعت عقد كذلك مباحثات ثنائية مع الوزير الإيطالي بمقر وزارة الصناعة فى روما، حيث تم استعراض أهداف المركز المشار إليه، والتي تم الإعلان عنه خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 للعام ٢٠٢٤، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص، بهدف تطوير البنية التحتية، التحالف وبناء القدرات والكوادر البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة.

مجال الذكاء الاصطناعي

ومن جانبه رحب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجانب الإيطالي في مجال الذكاء الاصطناعي، مستعرضًا جهود مصر في هذا المجال وعلى رأسها إطلاق الفصل الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن برامج متنوعة في مجالات التدريب وبناء القدرات، وإتاحة البيانات للقطاع الخاص مع الحفاظ على الخصوصية لتلك البيانات، وتوفير الحواضن الملائمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي مع مختلف الشركاء في هذا المجال.

لقاءات ممثلي القطاع الخاص الإيطالي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البنوك

أضاف السفير بسام راضى ان مقر السفارة المصرية فى روما استضاف كذلك عدد من لقاءات الدكتور عمرو طلعت مع ممثلي اتحاد الصناعات الإيطالي، وممثلي شركات القطاع الخاص الإيطالي العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البنوك والخدمات المالية، لبحث التعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقل البيانات، وعرض الجهود المصرية بهدف الترويج للاستثمارات الإيطالية بمصر في تلك المجالات.

حضر اللقاءات والمباحثات الوفد الرسمي المرافق لوزير الاتصالات بعضوية المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



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