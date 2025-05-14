بسام راضي: توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة ويونيدروا يعكس عراقة الهيئات القضائية المصرية

أكد بسام راضى سفير مصر في روما أن توقيع المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، خلال الساعات الماضية بمقر المعهد بروما يعكس العراقة والثقة الدولية التى تتمتع بها الهيئات القضائية المصرية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التي تهدف بالأساس إلى تبادل الخبرات القانونية، ودعم الجهود الدولية لتوحيد القوانين المرتبطة بالتجارة الدولية لتواكب التطورات العالمية، تأتى أيضًا في الإطار العام لتطور العلاقات بين مصر وإيطاليا على نحو غير مسبوق وتجسد النقلة النوعية الهائلة التي تشهدها مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.

وأوضح السفير بسام راضي أن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما المعروف اختصارًا بـ “يونيدروا” هو منظمة دولية مقرها في روما، تأسست عام ١٩٢٦، وانضمت مصر لعضويتها عام ١٩٥١ ضمن نخبة مختارة من الدول، وتهدف إلى دراسة وتنسيق قواعد القانون الخاص بين الدول، خاصة في المجالات التي تؤثر على العلاقات التجارية الدولية وهي القواعد التي تُستخدم كمرجع لتفسير وتطبيق العقود الدولية، ويستشهد بها ويستند اليها في التحكيم الدولي، حيث تعد المنظمة من أرقى وأعرق الكيانات الدولية القانونية في هذا المجال من حيث الخبرة والتخصص.



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