وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركات إيطالية جذب استثمارات في مجالات التكنولوجيا

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع إنريكو باناسكو رئيس الاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندوستريا" CONFINDUSTRIA لمنطقة أفريقيا وجنوب المتوسط، فى العاصمة الإيطالية روما، بحضور السفير بسام راضى سفير مصر فى إيطاليا.

شركات مصرية ايطالية

بحث اللقاء سبل بناء شراكات بين الشركات المصرية، والإيطالية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء تم استعراض أبرز ما تم إنجازه فى ضوء التعاون القائم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة سباركل للاتصالات الإيطالية فى مجال تعزيز البنية التحتية الدولية، كذلك تم بحث فرص التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية من خلال شراكة بين الأكاديميات التابعة لشركة سباركل الإيطالية ومدارس we للتكنولوجيا التطبيقية.



أوضح د. عمرو طلعت الجهود المبذولة فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، وما تتضمنه من حوافز ومزايا تنافسية تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز عالمى لتقديم خدمات التعهيد؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب للعمل فى مجال التعهيد.

وأشار إنريكو باناسكو إلى أن هذا الاجتماع يُمثل خطوة أولى نحو تعريف الشركات الأعضاء فى الاتحاد العام للصناعة الإيطالية بالمزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر فى قطاع التعهيد، مؤكدًا أهمية تنظيم لقاء موسع يضم ممثلى تلك الشركات لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار فى هذا القطاع الواعد بالسوق المصرى.



الجدير بالذكر أن الاتحاد العام للصناعة الايطالية "كونفيندوستريا" يعد المنظمة الرائدة التى تمثل شركات الصناعة والخدمات فى إيطاليا، ويضم الاتحاد أكثر من 170,000 شركة عضو، توظف مجتمعة أكثر من 5.3 مليون موظف. ويعمل على التشبيك بين الشركات الإيطالية ومجتمع الأعمال الدولى.

وفى إطار الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد فى مصر وتحفيز الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع الواعد، عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع ألفونسو سيانو رئيس العلاقات الدولية فى بنك "إنتيسا سان باولو" Intesa Sanpaolo والذى يعد أكبر مجموعة مصرفية فى إيطاليا؛ وذلك بحضور سفير مصر فى إيطاليا.



تناول اللقاء بحث إمكانية التوسع فى أنشطة البنك فى السوق المصرى، واستكشاف فرص التعاون فى مجالات دعم الابتكار وتطوير حلول رقمية متقدمة فى تطبيقات التكنولوجيا المالية.



كما شهد اللقاء استعراض المقومات التى تحظى بها مصر فى مجال التعهيد والتى تشمل الموقع الجغرافى المتميز، وتوافر الكفاءات الرقمية القادرة على تقديم خدمات متقدمة بلغات متعددة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة. حيث تم التأكيد على أن قطاع التعهيد فى مصر يشهد نموا مستمرا،

ويتسم بتنوع نماذج تعهيد الأعمال والعمليات التجارية لخدمة عملاء الشركات والمؤسسات فى مختلف القطاعات، ومن بينها البنوك.



كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع جيانفرانكو بريفيتيرا رئيس شركة ألمافيفا Almaviva العاملة فى مجال التعهيد وتقديم الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وعمرو سيد مدير تطوير الاعمال فى الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ؛ بحضور سفير مصر فى إيطاليا حيث جرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون المشترك، واستعراض خطط الشركة للتوسع فى السوق المصرى فى ضوء العمل على التوسع فى القارة الأفريقية.

المزايا التنافسية في قطاع التهديد



واستعرضت الشركة خططها للتوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرى وزيادة العاملين بها فى مركزها بمصر للاستفادة من المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر فى صناعة التعهيد لاسيما كفاءة الشباب المصرى فى مجال التعهيد.



حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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