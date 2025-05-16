بسام راضي يروج لافتتاح المتحف المصري من إستاد الكوليسيوم الأثرى بروما

قام بسام راضي سفيرنا في إيطاليا بشرح ترويجي للاحتفالية العالمية في 3 يوليو القادم لافتتاح المتحف المصري الكبير وذلك بتنظيم من السفارة المصرية بروما، حيث استضافت إدارة المدينة الرومانية الأثرية القديمة فى وسط روما والتي تضم مدرج "الكوليسيوم" الشهير ندوة ترويجية عن العلاقات الثقافية التاريخية بين مصر وروما.

المتحف المصرى الكبير

وأشار السفير بسام راضي إلى القاعات الأساسية للعرض التى يتكون منها المتحف المصرى ومساحته وسعته، والمبانى الملحقة به وانه يعد الأكبر في العالم وبمثابة أيقونة ثقافية تقدمها مصر للعالم بل وللإنسانية جمعاء.

وأوضح بسام راضي أنه اختار الترويج لهذا الحدث الفريد الذي ينتظره العالم من داخل عبق تاريخي مماثل وهى المدينة الأثرية القديمة فى قلب روما ومدرج "الكوليسيوم" الذي يمثل رمز الحضارة الرومانية العريقة ويجمع بين الفن والعمارة والتاريخ، وهو جزء أساسي من هوية مدينة روما، حيث يعكس براعة الرومان في التصميم والبناء، وهى ذات السمات الحضارية والثقافية التي يجسدها المتحف المصرى الكبير للحضارة الفرعونية الأسطورية ليكون ذلك بمثابة مزج بين أقدم حضارات العالم الفرعونية والرومانية وأكثرها إسهامًا فى تقدم البشرية فى جميع نواحى الحياة.

المدينة الأثرية الرومانية القديمة

حضر الندوة لفيف من الشخصيات الإيطالية من مختلف الأوساط وكذلك رئيسة المدينة الأثرية الرومانية القديمة، ومدير متحف مدينة تورينو للآثار الفرعونية، فضلًا عن الدكتور علي عبد الحليم مدير المتحف المصري بالتحرير والدكتور ولاء مصطفى مدير المتحف اليوناني والروماني بالاسكندرية والدكتورة هدى سالم دكتوراه في العمارة من جامعة روما وكذلك الدكتورة مروة فوزى مديرة المكتب الثقافى بالسفارة المصرية بروما والدكتورة رانيا يحيى مديرة الأكاديمية المصرية للفنون بروما والمستشارة سارة عطية مسؤولة الملف الثقافى والسياحى بالسفارة



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