منظمة الطيران المدني الإيرانية: تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق أجواء البلاد حتى الساعة الثانية ظهر اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن في إيران عن تمديد إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة الثانية ظهرًا من اليوم (20 يونيو 2025).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن في إيران أعلن عن تمديد إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة الثانية ظهرًا من اليوم (20 يونيو 2025).

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