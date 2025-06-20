الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

منظمة الطيران المدني الإيرانية: تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق أجواء البلاد حتى الساعة الثانية ظهر اليوم

إيران تمدد إلغاء
إيران تمدد إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء

 

أعلن المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن في إيران عن تمديد إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة الثانية ظهرًا من اليوم (20 يونيو 2025).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن في إيران أعلن عن تمديد إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى الساعة الثانية ظهرًا من اليوم (20 يونيو 2025).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن في إيران الرحلات الجوية الرحلات الجوية الداخلية والخارجية

الأكثر قراءة

فاجئ الجميع، بوتافوجو يحقق العلامة الكاملة بكأس العالم للأندية ويضمن الصعود لدور الـ16

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي 8 جنيهات وارتفاع جديد في المكرونة سويسي

قتيل و18 مصابا وحريق بشركة مايكروسوفت جراء القصف الإيراني على بئر السبع

لحظة استهداف صاروخ إيراني شركة مايكروسوفت المتورطة في عمليات الإبادة في غزة (فيديو)

منظمة الطيران المدني الإيرانية: تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق أجواء البلاد حتى الساعة الثانية ظهر اليوم

طائرة "يوم القيامة" تتحرك إلى واشنطن قبل قرار ترامب بالهجوم على إيران

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

ميسي بعد الفوز على بورتو: نتيجة مباراة الأهلي أصابتنا بالحسرة

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن الأرز بالسوق المحلي اليوم الخميس 19/6/2025؟

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

انخفاض 7 أصناف، أسعار المانجو اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الكرملين: استخدام أمريكا المحتمل للأسلحة النووية التكتيكية في إيران سيكون تطورا كارثيا