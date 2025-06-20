جيش الاحتلال: 60 طائرة حربية نفذت غارات ليلية استهدفت عشرات الأهداف بإيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكمال سلسلة ضربات ليلية على أهداف في قلب طهران.

وقال، اليوم الجمعة، إن أكثر من 60 مقاتلة هاجمت عشرات الأهداف في إيران، منها مواقع صناعية عسكرية لإنتاج الصواريخ ومقر لأبحاث وتطوير مشروع الأسلحة النووية.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان اليوم الجمعة، إن هذه العمليات جاءت "بعد توجيه ضربات دقيقة استهدفت عشرات المنشآت العسكرية الإيرانية، حيث شارك فيها أكثر من 60 طائرة مقاتلة إسرائيلية أطلقت نحو 120 قطعة ذخيرة".

وتابع: "ركزت الغارات الجوية على مواقع صناعية متخصصة في إنتاج الصواريخ في منطقة طهران، والتي كانت تشكل مركزا حيويا لوزارة الدفاع الإيرانية على مدى سنوات طويلة. وشملت الأهداف منشآت لتصنيع مكونات الصواريخ، بالإضافة إلى مصانع لإنتاج المواد الخام المستخدمة في تصنيع محركات الصواريخ".

وواصل: استهدفت الضربات المقر الرئيسي لمنظمة "SPND" المسؤولة عن الأبحاث والتطوير في المجال النووي الإيراني، وهي الهيئة التي أسسها العالم الإيراني محسن فخري زاده عام 2011، والذي يعتبر الأب الروحي للبرنامج النووي العسكري الإيراني. وامتدت الضربات لتشمل منشأة أخرى تنتج مكونات حيوية للبرنامج النووي الإيراني.

وعلى صعيد متصل، قال البيان إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية "تمكنت من اعتراض وإسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية كانت قد أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الليل نفسه".



وسقط صاروخ أطلقته إيران في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، صباح الجمعة، واندلعت النيران في الكثير من السيارات المركونة أمام أحد المباني والذي تعرض بدوره لأضرار كبيرة.

Couple minutes ago, Iran fired a single missile at Be'er Sheva in the Negev Desert, however Israel's AD failed to intercept & the RV struck. It was most likely a solid-fuel missile. In the video, the crater and the impact site can be clearly seen. The damage is significant. 1/ pic.twitter.com/IA1BHTYZIk June 20, 2025

ودوت صفارات الإنذار في مناطق جنوب إسرائيل بعد وقت قصير من رصد الهجوم، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط عدد من الجرحى.

وأفادت شبكة "سي.إن.إن" باندلاع حريق بالقرب من مبنى مايكروسوفت في بئر السبع في إسرائيل بعد الهجوم الإيراني.

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حريقا نشب قيل إنه في مكان سقوط الصاروخ واحتراق العديد من السيارات المركونة في المكان عقب إطلاق الصواريخ من إيران، بما في ذلك في بئر السبع ونيفاتيم ورهط.

⚡️🚨 Impact near Microsoft company in Be'er Sheva southern occupied Palestine



1 missile 1 impact pic.twitter.com/vTLc9hj0X9 — Middle East Observer (@ME_Observer_) June 20, 2025

كما تضررت مبان قرب مكان الحريق بعد سقوط الصاروخ الإيراني حسب مشاهد متداولة.

كما ظهر في اللقطات مبنى لشركة "مايكروسوفت" ما يعيد للأذهان ما تصرح به طهران بعد كل ضربة على إسرائيل بأنها تستهدف مراكز ومقرات علمية واستخباراتية تابعة أو تعمل لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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