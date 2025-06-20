الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل انطلاق الجولة الثانية، ترتيب المجموعة الثالثة في مونديال الأندية

بايرن ميونخ الألماني،
بايرن ميونخ الألماني، فيتو

مونديال الأندية، تنطلق اليوم الجمعة مواجهات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم المجموعة الثالثة في مونديال الأندية كلا من بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

نتائج الجولة الأولى في المجموعة الثالثة 

شهدت الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، أكبر فوز تحقق في مونديال الأندية حتى الآن، حيث دك بايرن ميونخ شباك أوكلاند سيتي بعشرة أهداف دون مقابل، فيما إنتهت المواجهة الثانية بين بوكا جونيورز وبنفيكا بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما. 

 

بنفيكا البرتغالي، فيتو
بنفيكا البرتغالي، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة قبل انطلاق الجولة الثانية الليلة 

الأول: بايرن ميونخ - 3 نقاط

الثاني: بنفيكا - نقطة واحدة

الثالث: بوكا جونيورز - نقطة واحدة

الرابع: أوكلاند سيتي - بدون نقاط 

ترتيب المجموعة الثالثة قبل انطلاق الجولة الثانية بمونديال الأندية، فيتو
ترتيب المجموعة الثالثة قبل انطلاق الجولة الثانية بمونديال الأندية، فيتو

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز

تقام مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز، في قمة المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية، في الساعة الرابعة من صباح غد السبت 21 يونيو الجاري.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر منصة دازن (DAZN) وشبكة قنوات إم بي سي السعودية.

 موعد مباراة بنفيكا أمام أوكلاند سيتي والقناة الناقلة

تقام مباراة بنفيكا البرتغالي أمام أوكلاندي سيتي في مونديال الأندية، مساء اليوم الجمعة 20 يونيو، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقلها منصة دازن على الهواء مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مونديال الأندية كأس العالم للأندية بايرن ميونخ بوكا جونيورز بنفيكا اوكلاند سيتي

مواد متعلقة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الثانية في مونديال الأندية

بايرن ميونخ يسيطر على التشكيل المثالي للجولة الأولى بكأس العالم للأندية

مانويل نوير عن مواجهة بوكا جونيورز: نعرف بالضبط ما نحتاجه من المباراة

مونديال الأندية، دي ماريا ينتقد حكم مباراة بنفيكا ضد بوكا جونيورز

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في مونديال الأندية

قتيل و18 مصابا وحريق بشركة مايكروسوفت جراء القصف الإيراني على بئر السبع

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي 8 جنيهات وارتفاع جديد في المكرونة سويسي

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

جيش الاحتلال: استهدفنا 3 منصات صاروخية جاهزة للإطلاق في إيران

الكرملين: الحديث عن اغتيال خامنئي أمر غير مقبول

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

لحظة استهداف صاروخ إيراني شركة مايكروسوفت المتورطة في عمليات الإبادة في غزة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

كم يبلغ سعر طن الأرز بالسوق المحلي اليوم الخميس 19/6/2025؟

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

انخفاض 7 أصناف، أسعار المانجو اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: حولنا إسرائيل بأكملها إلى ساحة حرب