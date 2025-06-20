قبل انطلاق الجولة الثانية، ترتيب المجموعة الثالثة في مونديال الأندية

مونديال الأندية، تنطلق اليوم الجمعة مواجهات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم المجموعة الثالثة في مونديال الأندية كلا من بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

نتائج الجولة الأولى في المجموعة الثالثة

شهدت الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، أكبر فوز تحقق في مونديال الأندية حتى الآن، حيث دك بايرن ميونخ شباك أوكلاند سيتي بعشرة أهداف دون مقابل، فيما إنتهت المواجهة الثانية بين بوكا جونيورز وبنفيكا بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

بنفيكا البرتغالي، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة قبل انطلاق الجولة الثانية الليلة

الأول: بايرن ميونخ - 3 نقاط

الثاني: بنفيكا - نقطة واحدة

الثالث: بوكا جونيورز - نقطة واحدة

الرابع: أوكلاند سيتي - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة قبل انطلاق الجولة الثانية بمونديال الأندية، فيتو

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز

تقام مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز، في قمة المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية، في الساعة الرابعة من صباح غد السبت 21 يونيو الجاري.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر منصة دازن (DAZN) وشبكة قنوات إم بي سي السعودية.

موعد مباراة بنفيكا أمام أوكلاند سيتي والقناة الناقلة

تقام مباراة بنفيكا البرتغالي أمام أوكلاندي سيتي في مونديال الأندية، مساء اليوم الجمعة 20 يونيو، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقلها منصة دازن على الهواء مباشرة.

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