مانويل نوير عن مواجهة بوكا جونيورز: نعرف بالضبط ما نحتاجه من المباراة

مونديال الأندية، تحدث مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني، في الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية

شاهدنا أدائهم ضد بنفيكا

وقال مانويل نوير في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "نتوقع أجواءً رائعةً بالتأكيد في مواجهة بوكا جونيورز، شاهدنا أداءهم ضد بنفيكا، من المهم أن نحافظ على تركيزنا وهدوئنا ونركز على نقاط قوتنا.

وتابع نوير: استرجعنا نشاطنا، ثم تدربنا بشكل طبيعي، نستعد للمباراة لنكون أكثر تركيزًا، بما في ذلك تحليل خصومنا، ونعرف بالضبط ما نحتاجه في المباراة.. كما أن حدة التدريب تزداد قليلًا، لكنها تنخفض قليلًا في اليوم السابق للمباراة، لأن درجات الحرارة هنا تلعب دورًا أيضًا".

بوكا جونيورز الأرجنتيني، فيتو

فرق أوروبا هي المرشحة للفوز

وأكمل مانويل نوير: "سنرى أداء كل فريق في مونديال الأندية وكيف سيتعامل مع الظروف، ثم ستكون مرحلة خروج المغلوب قصة منفصلة.

الفرق المرشحة للفوز هي بالطبع فرق أوروبا.. لكن لا ينبغي لنا الاستهانة بفرق أمريكا الجنوبية أيضًا".

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز

تقام مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز، في قمة المجموعة الثالثة بمونديال الأندية، في الساعة الرابعة من صباح السبت المقبل المقبل 21 يونيو الجاري.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر منصة دازن (DAZN) وشبكة قنوات إم بي سي السعودية

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