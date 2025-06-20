المواجهة الأكثر إثارة، موعد مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز بمونديال الأندية

مونديال الأندية، يترقب عشاق الساحرة المستديرة، المواجهة النارية التي ستجمع فريقي بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، التي ستجمع الفريقين فجر غد السبت ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا كاسحا أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعشرة أهداف دون مقابل، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر منافساتها حتى الثالث عشر من يوليو المقبل.

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز

تقام مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز، في قمة المجموعة الثالثة بمونديال الأندية، في الساعة الرابعة من صباح السبت المقبل المقبل 21 يونيو الجاري.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر منصة دازن (DAZN) وشبكة قنوات إم بي سي السعودية

بايرن ميونخ يتصدر مجموعته

وحصد بايرن ميونخ أول ثلاث نقاط في المونديال، واعتلى بأريحية صدارة المجموعة الثالثة، بعد الفوز في الجولة الأولى على أوكلاند سيتي بعشرة أهداف نظيفة، في أسهل بداية يمكن أن يحلم بها الفريق البافاري، الطامح للتتويج بلقب كأس العالم للأندية في نسختها الأولى بشكلها الجديد الموسع.

بوكا جونيورز يتعادل أمام بنفيكا

في المقابل، سقط بوكا جونيورز في فخ التعادل الإيجابي أمام بنفيكا البرتغالي بهدفين لكل منهما، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة، بذلك يتصدر الفريق البافاري صدارة المجموعة ب3 نقاط، يليه بوكا جونيورز ثانيا ثم بنفيكا البرتغالي ولكل منهما نقطة واحدة، ثم أوكلاند سيتي رابعا بدون نقاط.

بوكا جونيورز الأرجنتيني، فيتو

صراع القمة في المجموعة الثالثة

ويدخل بايرن ميونخ مواجهة من العيار الثقيل الليلة، في مباراة الجولة الثانية أمام بوكا جونيورز وصيف كأس ليبرتادورس في نسختها الأخيرة، من أجل المنافسة على صدارة المجموعة الثالثة.

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