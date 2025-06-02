رسميا، روسو مديرا فنيا جديدا لبوكا جونيورز قبل كأس العالم للأندية

كشف نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، اليوم الاثنين، عن تعيين ميجل أنخل روسو مدربا جديدا للفريق بعد رحيل فرناندو جاجو منذ أكثر من شهر، قبل مونديال الأندية الذي يقام الشهر الجاري في الولايات المتحدة.

روسو يعود لتدريب بوكا جونيورز

وكتب النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "مرحبا بك في المنزل يا ميجل"، مرفقا بالتغريدة مجموعة من الصور للمدرب يظهر في إحداها رافعا كأس ليبرتادوريس 2007، الأخيرة التي فاز بها الفريق وكانت تحت إمرة روسو.

من جانبه، قال المدرب الجديد أثناء تقديمه اليوم الاثنين رسميا "سعيد للغاية أولا لأنني أعرف حقا ما يعنيه بوكا، أعلم أننا سننافس ونلعب، ثانيا لأن التواجد هنا في هذا المكان في هذا التوقيت يدفعني للشعور بسعادة غامرة".

وأضاف "نتحدث عن فريق عظيم فعلا على المستوى العالمي"، مبديا شعوره بالحماسة للمشاركة في مونديال الأندية، وأكد أن "بوكا جونيور يستحق لأنه عظيم، ونظرا لما هو عليه اليوم وبفضل جمهوره. اتمنى أن نتمكن من المنافسة".

وأنهى روسو (69 عاما) الأسبوع الماضي ولايته الثانية مع سان لورنزو بعد أكثر من سبعة أشهر من تولي تدريب الفريق، ليبدأ ولاية ثالثة مع بوكا جونيورز.

أرقام روسو مع بوكا جونيورز

وسبق لروسو تولي مسئولية بوكا جونيورز بين 2006 و2008 في حقبة أولى شهدت التتويج بكأس ليبرتادوريس حينما كان خوان رومان ريكيلمي، رئيس النادي حاليا، لا يزال لاعبا في صفوف الفريق، ونشأت بينهما علاقة وثيقة.

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