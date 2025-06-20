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رياضة

بعد رباعية باريس، أتليتكو مدريد يستعيد عافيته ويفوز على سياتل ساوندرز بمونديال الأندية (فيديو)

أتليتكو مدريد، فيتو
أتليتكو مدريد، فيتو

كأس العالم للأندية 2025، فاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز الأمريكي

سجل بابلو باريوس الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد في شباك نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بالدقيقة 11، وأكسيل فيتسل الهدف الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يقلص سياتل النتيجة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق ألبرت روسناك.

وتمكن أتليتكو مدريد من تسجيل الهدف الثالث عن طريق بابلو باريوس في الدقيقة 55.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سياتل ساوندرز كالتالي:

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باريس سان جيرمان يفوز على أتلتيكو مدريد

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

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بوتافوجو البرازيلي يفوز على  سياتل ساوندرز الأمريكي

وحقق بوتافوجو البرازيلي، فوزًا صعبًا على سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، فجر الإثنين الماضي، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، بمنافسات كأس العالم للأندية.

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