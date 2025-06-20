بعد رباعية باريس، أتليتكو مدريد يستعيد عافيته ويفوز على سياتل ساوندرز بمونديال الأندية (فيديو)

كأس العالم للأندية 2025، فاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز الأمريكي

سجل بابلو باريوس الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد في شباك نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بالدقيقة 11، وأكسيل فيتسل الهدف الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يقلص سياتل النتيجة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق ألبرت روسناك.

وتمكن أتليتكو مدريد من تسجيل الهدف الثالث عن طريق بابلو باريوس في الدقيقة 55.

🎥 PABLO BARRIOS FIRST GOAL FROM ALL ANGLES!

Watch the magic unfold from every perspective 🔥⚽️



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEAATM pic.twitter.com/9PwDiWIG5u — DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سياتل ساوندرز كالتالي:

باريس سان جيرمان يفوز على أتلتيكو مدريد

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

بوتافوجو البرازيلي يفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي

وحقق بوتافوجو البرازيلي، فوزًا صعبًا على سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، فجر الإثنين الماضي، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، بمنافسات كأس العالم للأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.