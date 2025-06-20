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رياضة

أتليتكو مدريد يتقدم على سياتل ساوندرز 3-1 بعد مرور 60 دقيقة

أتليتكو مدريد وسياتل،
أتليتكو مدريد وسياتل، فيتو

كأس العالم للأندية 2025، يتقدم فريق أتلتيكو مدريد على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 3-1، بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز الأمريكي

سجل بابلو باريوس الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد في شباك نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بالدقيقة 11.

ثم سجل أكسيل فيتسل الهدف الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يقلص سياتل النتيجة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق ألبرت روسناك.

ثم سجل أتليتكو مدريد الهدف الثالث عن طريق بابلو باريوس في الدقيقة 55.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سياتل ساوندرز

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ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان في مونديال الأندية بعد الجولة الأولى

ويتصدر باريس سان جيرمان قمة المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد انتهاء الجولة الأولى بفارق الأهداف عن بوتافوجو البرازيلي.

1- باريس سان جيرمان 3 نقاط. 

2- بوتافوجو البرازيلي 3 نقاط. 

3- سياتل ساوندرز الأمريكي دون نقاط.

4- أتلتيكو مدريد الإسباني دون نقاط.

باريس سان جيرمان يفوز على أتلتيكو مدريد

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

باريس سان جيرمان يتقدم على أتليتكو مدريد بهدفين في الشوط الأول

لاس بالماس يخطف فوزا غاليا من أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

بوتافوجو البرازيلي يفوز على  سياتل ساوندرز الأمريكي

وحقق بوتافوجو البرازيلي، فوزًا صعبًا على سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، فجر الإثنين الماضي، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، بمنافسات كأس العالم للأندية.

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