مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري جراء قصف إسرائيلي في محافظة أذربيجان الشرقية

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعًا في مدينة بستان آباد وفي محافظة أذربيجان الشرقية.

واستهدفت هجمات إسرائيلية مواقع عسكرية وصناعية في العاصمة طهران وعدة مناطق في إيران.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن انفجارًا وقع في مدينة "رشت" الصناعية شمالي البلاد، تزامنًا مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لأهداف جوية في سماء المدينة.

وفي تطور آخر، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات غربي العاصمة طهران، فيما أعلنت عن إسقاط طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين في منطقتي كهريزك والري جنوب طهران.

كما أكدت مصادر محلية تصدي الدفاعات الجوية الإيرانية لأهداف إسرائيلية في أجواء المناطق الوسطى والشرقية من العاصمة.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير عن استهداف إسرائيلي لمدينة "سفيد رود" الصناعية شمالي إيران، في حين لم تُصدر السلطات الإيرانية حتى اللحظة بيانًا رسميًّا شاملًا حول مجمل الهجمات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه الجمعة، إنذارًا عاجلًا للسكان والمتواجدين في المنطقة الصناعية سفيد رود بقرية كلش طالشان الإيرانية، يطالبهم فيه بإخلاء المنطقة المحددة بالأحمر على الخريطة فورًا، تمهيدًا لتنفيذ هجمات تستهدف بنى تحتية عسكرية في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر منصة "إكس" باللغة الفارسية، تضمنت خارطة للموقع المزمع استهدافه: "نواصل، كما فعلنا خلال الأيام الماضية في أنحاء إيران، تنفيذ هجمات تستهدف البنى التحتية العسكرية للنظام الإيراني، وسنتخذ قريبًا إجراءات في هذه المنطقة".

ودعا الجيش الإسرائيلي الإيرانيين المقيمين في المنطقة إلى المغادرة حفاظًا على أمنهم وسلامتهم بأسرع وقت ممكن.

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