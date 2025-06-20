الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران تعلن عن غارات إسرائيلية على مناطق لويزان وبارتيشن ودماوند شرق طهران

غارات إسرائيلية،
غارات إسرائيلية، فيتو

أعلنت إيران، أن طائرات إسرائيلية تشن غارات على مناطق لويزان وبارتيشن ودماوند شرق طهران.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا بحي ليفيزان وسط العاصمة طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة كهريزك جنوبي طهران.

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طائرات إسرائيلية مناطق لويزان وبارتيشن ودماوند العاصمة طهران طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة كهريزك

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