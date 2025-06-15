قبل انطلاقه اليوم، كل ما تريد معرفته عن المعرض العام بدار الأوبرا

يستعد قصر الفنون وقاعة الباب بساحة دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الأحد، لافتتاح الدورة الخامسة والأربعين للمعرض العام للفنون التشكيلية، تحت عنوان "من الدهشة.. إلى الفن"، ويُعد هذا الحدث السنوي من أبرز الفعاليات الفنية في مصر، ويجمع نخبة من الفنانين الرواد والشباب لعرض أحدث إبداعاتهم.

ويُفتتح المعرض في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتورة إيمان أسامة القوميسير العام للمعرض، بالإضافة إلى أعضاء لجان الاختيار ولفيف من الفنانين والنقاد والمهتمين بالحركة التشكيلية.

ويشارك في هذه الدورة 326 فنانًا، يعرضون مجموعه 420 عملًا فنيًا في مختلف المجالات، مما يعكس ثراء وتنوع المشهد التشكيلي المصري المعاصر، حيث يضمن هذا العدد الكبير من المشاركات تجربة فنية غنية للزوار.

قانوش: جاري التخطيط المبكر لدورة اليوبيل الذهبي للمعرض

وكشف الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن بدء التفكير في التخطيط المبكر لدورة اليوبيل الذهبي للمعرض، التي تبعد خمس دورات فقط. وأوضح أن الدورة الحالية، والدورات الأربع المقبلة، ستحتفي بنخبة من الأساتذة والرواد الذين ساهموا في تأسيس وترسيخ مكانة هذا الحدث الفني الكبير منذ دوراته الأولى.

وأكد قانوش حرص القائمين على المعرض على تشكيل لجان متخصصة لاختيار الأعمال، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الدراسات النقدية المصاحبة التي تهدف إلى توثيق ورصد وتحليل المشهد التشكيلي المصري من جميع الزوايا. كما سيشمل المعرض برنامجًا ثقافيًا يثري الحدث بالعديد من الأطروحات والأفكار.

من جانبها، أكدت الفنانة إيمان أسامة، القوميسير العام للمعرض، على الدور الرائد والمهم للمعرض العام في رصد مسيرة الحركة التشكيلية المصرية.

وأشارت إلى سعي المعرض لتقديم وعرض أعمال تشكيلية قادرة على إثارة الدهشة، خاصة في ظل التحديات التي واجهت العالم في السنوات الأخيرة، والتي لم تمنع الفنانين من الاستمرار في إبداعهم.

تكريم الرواد والراحلين والقوميسيرات السابقين

وتُعَد هذه الدورة مناسبة لتكريم ثمانية من الفنانين الرواد من جيل الثلاثينيات، وهم: أحمد مرسي، جورج بهجوري، زينب السجيني، حسن عبد الفتاح، محي الدين حسين، عبد الغفار شديد، علي نبيل وهبة، ورباب نمر.

كما يخلد المعرض ذكرى 12 فنانًا رحلوا بأجسادهم منذ الدورة الماضية، لكن سيرتهم وإبداعاتهم ستظل حاضرة، وهم: محفوظ صليب، كمال خليفة، إبراهيم عبد المغني، ممدوح الكوك، فاهان تلبيان، حلمي التوني، نبيل متولي، إيهاب لطفي، ياسر رستم، خالد فاروق، مصطفى الفقي، وعصمت داوستاشي.

وفي لمسة وفاء، تُكرم الدورة ثلاثة من الفنانين الذين تولوا منصب قوميسير المعرض العام في دورات سابقة، وهم: طارق الكومي (قوميسير الدورة 34)، محمد طلعت (قوميسير الدورة 37)، وسامح إسماعيل (قوميسير الدورة 44).

وفي إضافة مهمة لفعاليات المعرض، سيتم استعراض تجارب الفنانين المصريين المتحققين في الخارج، بهدف إثراء المشهد الفني المصري بالتجارب الدولية المعاصرة. ويحل كضيوف شرف على هذه الدورة الفنانان جمال عز وسامح الطويل.

مدة المعرض وموقع إقامته

وتستمر فعاليات الدورة 45 للمعرض العام حتى 15 يوليو 2025، ويمكن للجمهور زيارته في قصر الفنون وقاعة الباب بساحة دار الأوبرا المصرية.

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