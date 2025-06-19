إعلان الفائزين في بينالي القاهرة الدولي الثالث لفنون الطفل 2025

أعلن قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة برئاسة الدكتور وليد قانوش عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل لعام 2025، حيث شهدت هذه الدورة استقبال 675 عملًا فنيًا من 19 دولة.

الفائزين ببينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل

تعليمات تسليم واستلام الأعمال الفنية

ودعا قطاع الفنون التشكيلية الفائزين والمشاركين بـ بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل الالتزام بالإرشادات المتعلقة بتسليم واستلام الأعمال الفنية كالتالي:

يتم تسليم الأعمال الفنية إلى إدارة المعارض بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة المصرية. يقع المقر في 1 شارع كافور، الدقي، الجيزة، بجوار متحف محمد محمود خليل ومجلس الدولة.

ويُشترط أن يكون الشحن موجّهًا بشكل مباشر إلى إدارة المعارض بقطاع الفنون التشكيلية – وزارة الثقافة.

يؤكد القطاع على عدم مسؤوليته عن أي أعمال تُرسل إلى مكاتب البريد، أو تُترك في المطار، أو أي جهة وسيطة أخرى.

لا تُقبل الأعمال إلا في حالة التسليم المباشر إلى الإدارة المختصة، سواء كان ذلك بتسليمها باليد أو من خلال شحن موجّه إليها مباشرة.

يتحمل الفنان مسؤولية تسديد أي رسوم بريدية تتعلق بإرسال الأعمال الفنية.

يمكن تسليم الأعمال باليد مباشرة في الإدارة المذكورة أعلاه.

آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة هو 31 يوليو 2025.

وأكد قطاع الفنون التشكيلية أن "الفن لا يعرف عمرًا، والإبداع لا يتوقف"، متطلعين إلى استقبال المزيد من الإلهام والتجدد في الدورات القادمة.

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