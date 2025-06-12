"كنوز الخط العربي" فعالية ثقافية بمركز محمود سعيد للمتاحف

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة فعالية "كنوز الخط العربي... تراث وإبداع"، في إطار حرص المتاحف على نشر العلوم والفنون الراقية ورفع الوعي الثقافي والفني بالمجتمع.

تُقام الفعالية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وذلك بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، تحت إشراف إدارة النشاط الثقافي بالمركز.

وتتضمن الفعالية برنامجًا ثريًّا يهدف إلى التعريف بجماليات الخط العربي وتاريخه العريق، حيث تبدأ الأنشطة بـ جولة تعريفية داخل مركز محمود سعيد للمتاحف.

ويلي ذلك مقدمة عن اللغة العربية والخط العربي، ثم كلمة لـ حمدان القاضي، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، يتناول فيها الحديث عن متحف محمود سعيد ودور الجمعية والمؤسسات الثقافية في نشر الثقافات والعلوم المتنوعة.

كما سيتخلل الفعالية عرض فيديو قصير حول الخطوط العربية وأنواعها، لإثراء المعرفة البصرية للجمهور.

ومن المقرر أن يشهد الفعالية ندوة مصحوبة بورشة عمل تفاعلية عن فنون الخط العربي، يقدمها الأستاذ محمد الجوهري، أستاذ الخط العربي بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، لإتاحة الفرصة للحضور لتجربة هذا الفن العريق عمليًّا.

وتختتم الفعالية بـ ندوة عن المخطوطات العربية، تلقيها الأستاذة لمياء عنتر، أخصائية تدريب ترميم المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، لتسليط الضوء على أهمية المخطوطات كوعاء للخط العربي ومخزن للتراث الثقافي، ومن المقرر أن تُقام هذه الفعالية الثقافية المميزة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025، في تمام الساعة 5:30 مساءً.

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