يؤدي لتأخر نمو الأطفال، أعراض وطرق علاج نقص الزنك في الجسم

على الرغم من أن الجسم لا يحتاج إلى كميات كبيرة من الزنك، فمن الممكن أن يصاب الإنسان بنقص في الزنك.

وتشمل الأسباب المحتملة لنقص الزنك الحالات المزمنة، وعدم الحصول على ما يكفي من الزنك من خلال النظام الغذائي، وأكثر من ذلك.

يحتاج الجسم إلى مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ليعمل بشكل مثالي، وأحد المعادن الأساسية هو الزنك، والذي يوجد بكميات صغيرة في الطعام.

إذا لم يكن الجسم يحتوي على الزنك الذي يحتاجه، فقد يعاني الشخص من أعراض مرتبطة بنقص الزنك، وفقًا لموقع “medical news today ” الطبي.

ماذا يفعل الزنك في الجسم؟

يقوم الزنك بالعديد من الأشياء في الجسم.

يدعم الزنك وظيفة الخلايا، ويساعد ما يقدر بنحو 100 إنزيم - الجزيئات التي تجعل التفاعلات الكيميائية تحدث - على أداء واجباتها.

يلعب الزنك أدوارًا إضافية في الجسم، بما في ذلك:

تعزيز وظيفة المناعة

مساعدة الخلايا على الانقسام

الحفاظ على حاسة الشم والتذوق

تعزيز التئام الجروح

يدعم الزنك أيضًا نمو الشخص وتطوره، وبالتالي، فهو معدن أساسي للنساء الحوامل وكذلك الأطفال في مرحلة النمو.

لا يخزن جسم الإنسان الزنك، مما يعني أن الحصول على ما يكفي من المعدن من الطعام مهم في منع النقص.

أعراض نقص الزنك

تميل أعراض نقص الزنك إلى الارتباط بالأدوار التي يؤديها الزنك في الجسم، وتتضمن بعض أعراض نقص الزنك الأكثر شيوعًا ما يلي:

فقدان الشهية

نمو أبطأ من المتوقع

ضعف وظيفة الجهاز المناعي

يمكن أن يسبب نقص الزنك الشديد أعراضًا أكثر إثارة للقلق، وتشمل الأمثلة:

تأخر النضج الجنسي

الإسهال

آفات العين والجلد

الشعور بالخمول

أحاسيس طعم غريب

تساقط الشعر

ضعف التئام الجروح

فقدان الوزن غير المبرر

ويمكن أن يعاني الرجال والفتيان أيضًا من العجز الجنسي وقصور الغدد التناسلية، وهو عندما لا ينتج جسم الذكر ما يكفي من هرمون التستوستيرون.

أسباب نقص الزنك في الدم

يعاني حوالي 1.1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم من نقص الزنك بسبب عدم كفاية تناول الطعام.

ومع ذلك، هناك ثلاثة أسباب رئيسية لنقص الزنك الكامن:

عدم تناول كمية كافية من الزنك من خلال النظام الغذائي

فقدان كميات زائدة من الزنك من الجسم، مثل سوء الامتصاص

الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الحالات المزمنة التالية من نقص الزنك:

إدمان الكحول

السرطان

مرض الاضطرابات الهضمية

الإسهال المزمن

مرض الكلى المزمن

مرض الكبد المزمن

مرض كرون

مرض السكري

مرض البنكرياس

مرض الخلايا المنجلية

التهاب القولون التقرحي

علاج نقص الزنك

تتوفر المكملات الغذائية في معظم الصيدليات والمتاجر الصحية، ويمكن أن تحتوي المكملات الغذائية على كميات مختلفة من الزنك العنصري (وزن جزيء الزنك الفعلي) ويتم تصنيفها على أنها جلوكونات الزنك أو كبريتات الزنك أو أسيتات الزنك.

يجب أن يحتوي كل مكمل غذائي على معلومات حول كمية الزنك العنصري المتوفرة في كل نوع، ويعد الزنك أيضًا مكونًا شائعًا في أقراص استحلاب الحلق، حيث يُعتقد أن الزنك يساعد في علاج نزلات البرد الشائعة.

يمكن للشخص أيضًا أن يحاول زيادة تناوله للأطعمة التي تحتوي على الزنك، ومن الأمثلة على ذلك:

المحار

لحم البقر المشوي

حبوب الإفطار المدعمة

الفاصوليا المخبوزة

الزبادي

الحمص

دقيق الشوفان الفوري

الحليب

من المرجح أن يتناول الشخص الذي يتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة ما يكفي من الزنك في نظامه الغذائي اليومي، ويشمل ذلك اللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.

تتوفر المكملات الغذائية في معظم الصيدليات والمتاجر الصحية، ويمكن أن تحتوي المكملات الغذائية على كميات مختلفة من الزنك العنصري (وزن جزيء الزنك الفعلي) ويتم تصنيفها على أنها جلوكونات الزنك أو كبريتات الزنك أو أسيتات الزنك.

يجب أن يحتوي كل مكمل غذائي على معلومات حول مقدار الزنك العنصري المتوفر في كل نوع، ويعد الزنك أيضًا مكونًا شائعًا في أقراص استحلاب الحلق، حيث يُعتقد أن الزنك يساعد في علاج نزلات البرد الشائعة.

نصائح للوقاية من نقص الزنك

هناك طرق يمكن للشخص من خلالها تحضير الأطعمة وتناولها لجعل الزنك متاحًا بشكل أكبر في نظامه الغذائي اليومي.

على سبيل المثال، يمكن للشخص نقع الفاصوليا في الماء قبل طهيها، وهذا يقلل من وجود الفيتات، مما يجعل من السهل على الجسم معالجة الزنك.

يمكن أن يساعد اختيار منتجات الحبوب المخمرة أيضًا في تقليل عدد الفيتات، مما يزيد من كمية الزنك التي يستخدمها الجسم.

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